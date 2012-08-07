中国建行副行长朱小黄将出任中信银行行长--消息人士

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透北京8月7日电---数位消息人士周二透露,以资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)副行长朱小黄将接替陈小宪,担任中信银行(601998.SS)(0998.HK)行长一职,相关任命即将宣布.
消息人士并向路透证实,朱小黄同时将出任中信集团党委委员.
建设银行与中信银行办公室新闻处负责人均表示,对上述消息未知情.
中信银行隶属於中信集团公司.2010年,常振明任集团董事长、田国立任副董事长兼总经理以来,集团就有改制重组整体上市意图.而这两位集团高层此前亦在中国建行任职数年.
目前,朱小黄是建行排名第二的副行长,分管个金业务等领域,此前,他曾担任建行副行长兼首席风险官,一手建立起了审慎、全面的风险管理体系;陈小宪则自2004年起担任中信银行行长.
中国大型金融机构及几大监管部门高管变动自去年年底陆续开始,而中国自下而上的中共干部集中大换届亦早已拉开大幕,中国共产党第十八次全国代表大会将於今年下半年在北京召开.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 张喜良
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