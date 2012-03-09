中国交建A股首日开盘涨三成後略回落 基本符合预期

* 开盘涨三成後略跌

* 开盘价基本符合预期

* 後市走势尚难判断

路透上海3月9日电---今年来最大规模的A股首次公开发行(IPO)--中国交通建设股份公司A股(601800.SS)周五首日上市开盘涨三成後,略有回落.分析师指出,中国交建开盘基本符合预期,後市走势尚需再观察.

中国交建开盘价为6.99元人民币,较其5.4元发行价上涨29.44%;开盘15分钟後,该股报6.55元,涨1.15元,或21.3%.

"开盘价基本符合我们的预期,"长江证券分析师宋中庆指出,至于後市走势,尚不好判断,一是因为其为大盘股,抛压会较大,二来上证所今日出台新股上市首日临时停牌新规,其政策效果目前尚不得而知.

沪深证券交易所近期都颁布新规以遏制爆炒新股,其中上证所规定,今日起沪市当日盘中换手率达到80%或盘中成交价格较当天开盘价涨跌20%以上,停牌至收盘前五分钟;新股上市首日,盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌10%以上,停牌30分钟.

同期中国交建H股(1800.HK)为7.89港元,涨0.14港元,或1.81%.若按1港元=0.813元人民币折算,H股折合人民币为6.41元.

中金公司此前出具报告,认为中国交建的合理估值为6.0-7.8元,动态市盈率为7.6-9.9倍.

中国交建(1800.HK)A股首批上市量为8亿3,716.15万股,包括网上发行及换股发行部分.网下配售的2.251亿股及主承销商团包销的1亿228.99万股锁定期为三个月,而战略配售的1亿8,518.4万股锁定期为12个月.

中国交建透过A股IPO,除去换股部分外,共募集现金50亿元.其发行价对应2010年摊薄市盈率仅10.43倍,对应2011年摊薄市盈率更低,仅7.71倍,创下2009年新股重启以来的新低.

中银国际、国泰君安担任联合保荐机构和联席主承销商,而中信证券(600030.SS)担任财务顾问和联席主承销商.(完)

--发稿 林琦; 审校 乔艳红/丁淑琴

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