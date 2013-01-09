国开行叫停为正大收购平保贷款或可降低审批风险--消息

路透北京1月9日 - 在中国保监会是否会批准汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)转让平安集团股权予正大集团的敏感期,一位来自平安集团(601318.SS)(2318.HK)的知情人士透露,若国开行真停了对此项交易的贷款,反而降低了保监会否定此次交易的一个风险点.

该人士称,利用银行贷款投资保险公司股权本身就不符合中国保监会的相关规定,因而也成为保监会否定此次交易的一个风险点.

"但目前这项风险反而没有了."该消息人士称,"现在要么汇丰再找新买家,要么正大集团自己另找资金来源."该消息人士说.

国开行叫停为正大集团收购平保股权提供贷款,令收购方正大面临资金缺口,为该宗高达727亿港元的收购案增添了不确定性.

不过,上述平安保险的消息人士表示,平安的股票在交易宣布后,已经较协议每股收购价上涨了约10%,"相信(正大)找到购买的资金应该不难".

此前,两位来自国开行的相关人士周二对路透确认,该行正在审慎复核原定为正大集团收购平安保险股权提供贷款事宜.

2010年6月开始实行的保监会《保险公司股权管理办法》第八条规定,任何单位或者个人不得委托他人或者接受他人委托持有保险公司的股权.该办法第七条同时规定,股东应当以来源合法的自有资金向保险公司投资,不得用银行贷款及其他形式的非自有资金向保险公司投资.

中国保监会没有立即回复路透的查询.平安集团发言人也暂时未给予答复.

此前,汇丰控股发布公布称,拟将所持15.57%平安保险的股份出售给卜蜂集团(正大集团).

根根据公告,各方已经同意,汇丰将于2012年12月7日转让该等股权约20.8%予买方.余下的79.2%股份,则会在收到保监会核准后九个营业日或是2013年1月7日前(取较后日期)转让,此部份股权转让部份以现金支付,部份根据一项与国家开发银行香港分行订立的贷款协议进行.

平安保险A股周三收盘跌0.86%,报45.07元人民币;H股则上涨0.88%,报68.70港元.(完)

(发稿 谢衡; 审校 屈桂娟/毕晓雯)

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