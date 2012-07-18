国开行将提供大陆台企500亿元融资

路透北京/台北7月18日电---为支持大陆台资企业发展,中国政策银行之一--国家开发银行CHDB.UL将在三年内提供总额500亿元人民币融资,以供应台商企业资金活水.

中国6月中旬时曾对台湾宣布多项政策利多,其中包括将提供总额6,000亿元(943亿美元)银行贷款给台湾的投资人,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK) 、建设银行(601939.SS)(0939.HK)及国开行将在未来三至四年内,对在大陆的台湾投资人提供上述贷款额度.

以中小型企业为主的台商企业在中国整体投资金额庞大,但受限於企业规模较小,台商企业在中国的营运取得银行融资更为不易.

此外,台资银行进入中国市场较晚,目前对当地台商企业的融资尚在起步阶段,能融资企业的资金规模也尚微小.台湾华南金(2880.TW)旗下华南银行深圳分行甫于第二季才取得台资企业的人民币放款业务的资格.

新华社周三报导,根据合作协议,国开行将着力支持大陆台资企业转型升级和创业投资,加强对台资中小企业的贷款支持,扩大两岸新兴产业、科技产业、精致农业和文化旅游等领域的项目合作,支持陆资企业赴台投资和两岸企业赴第三地共同投资.

这是双方继2005年後的第二次携手合作.截至今年6月底,国开行已向870多个台资项目发放贷款700多亿元,成为大陆支持两岸经贸合作和台资企业发展的主力银行之一.(完)

--发稿 沈燕/高洁如

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