中国二季度信用债需求热度料下降 违约常态化--中信证券

路透上海4月6日 - 中国中信证券(600030.SS)固定收益部二季度信用产品投资策略报告认为，总体来看，二季度基本面弱势企稳、但三季度仍具有不确定性，资金面大幅宽松的概率不高，债市环境略偏负面；供给继续上行，信用债需求热度将有所下降；行业表现继续分化，违约事件常态化，产业债评级下调压力仍存在；城投债信用资质相对稳定。

报告指出，周期性行业如煤炭、钢铁、水泥、有色等仍偏弱，二季度将进入评级下调潮，信用债违约常态化；地方政府债务置换、融资政策放宽有利于维持城投企业信用资质稳定，短期可规避部分地区的评级下调风险。

一季度信用产品收益率出现了一定幅度下行，短端品种、低等级产品表现较好；偏宽松资金面是继续支撑债市的重要因素，在配置需求支撑下，低等级债券、城投债收益率下行明显。

一季度信用债估值的具体特征表现为：高等级债券表现好于利率债，信用利差被动压缩、创历史新低；低评级产业债等级利差缩窄、特别是中短久期品种；城投债继续稳定下行；期限利差较年初有一定幅度上行，呈陡峭化态势。

**违约常态化，不会演变为系统性风险**

从二季度基本影响因素来看，资金面二季度银行间市场7天回购利率均值区间料在2.3%-2.5%；基本面弱势企稳、通胀压力加大，三季度上述压力或减轻。

二季度信用债供给则继续维持高位，预计二季度净供给达1.48万亿；需求方面，基金是企业债和中期票据的配置主力，配置压力二季度或下降；信用风险方面，违约呈常态化、不会演变成系统性风险，城投债信用资质相对稳定。

此外债券期限利差延续陡峭化，短端产品收益率阶段性下行空间有限，难以突破前期低点；中长期高等级债信用利差难以进一步缩窄，收益率有上行风险，但趋势性压力可控；中长期中低评级产业债信用利差难再压缩，跟随高等级债券走势；行业分化仍将继续，建议规避周期性行业；而城投债资质相对稳定，但性价比已不高。

在类属配置方面，以信用产品为主，适量配置利率产品；PPN、私募公司债、永续债有一定的溢价，对流动性要求不高的投资者，可以适量进行配置。

高等级债券：信用利差过低，交易机会不及利率债；短端周期性行业可寻配置机会，中长期周期性产品规避。

中低评级债券：资质要求上移，优选资质较高的行业；周期性行业均规避。

信用债的期限选择：利差保护不足，外部环境略偏负面；建议期限以3年期品种以内为主，可适当降低仓位。（完）