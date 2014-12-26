回首2014：期市悲情怎一个跌字了得

路透北京12月26日（作者 李文科） - “冷冷清清，凄凄惨惨戚戚”，李清照的这句词无疑是2014年中国期货市场的最好写照：多数商品期价跌跌不休成交不振，投资者信心遭遇打击，期货公司盈利下滑...而这一状况在2015年料亦难有明显好转。

中国期市悲情现状的背后是，全球复苏依旧乍暖还寒，中国等新兴经济体增速放缓，需求疲弱，大宗商品就此陷入漫漫熊途，中国期货市场亦随波逐流。

“2015年中国期市的总体大方向是低位震荡，阶段性上涨可能会有，但总体逢高落空，...明年商品期货上涨可能很难，但下跌空间亦相对有限了。”格林大华期货高级研究总监李永民指出。

而不论是从基本面看，还是全球经济的发展不均衡引发的市场风险，商品弱势在2015年亦恐怕难以有太大的好转，明年大宗商品市场仍是笼罩在下跌的阴霾中。

中国期市走势更将受到中国房地产疲弱形势的拖累，尤其是黑色金属和能源亦受到经济结构调整的周期性影响，加上过剩产能行业的去产能化仍在进行中，因此有色和能源产品的基本面将仍然维持弱势。

南华期货年报指出，2014年新兴市场的内外交困与美元指数走牛成为商品系统性下行动力，基本金属无法独善其身，除去供应端有故事可讲的品种，基本金属整体走弱下行。这种趋势将延续到2015年，因美元指数走强将令商品价格重估，新兴经济体的弱需求难以好转。

不过值得关注的是，2015年的股指类金融期货的交易将继续保持相当活跃的态势；而在整体弱势的商品期货板块中，农产品期货将在弱周期阶段显现出自身优势，因其需求相对刚性，将成为2015年比较强势的品种。

**2014年：跌跌不休**

回顾2014年这一年的中国期市，在强势美元和国际原油价格近乎腰斩的大背景下，工业品期货早已展开凶猛跌势，部分商品价格已跌至2008年全球金融危机时的价格附近，为大宗商品超级周期真正画上一个句号。

其中，到目前为止，以初级原材料如铁矿石现货暴跌一半和矿石期货暴跌逾43%位居年内跌幅榜首位，螺纹钢期货跌逾32%，橡胶期货下跌37%；沪铜虽下跌7%，但年内最大跌幅亦一度达到17%。

受全球经济复苏不稳，尤其是此前大宗商品最大胃纳方的中国经济增速下滑，以及结构调整等因素影响，除沪锌等少数工业品期货价格今年录得小幅增长外，多数工业品期货都没能守住上年末收盘水平，其中沪金年内目前小跌2.6%排在跌幅榜靠后位置，相较而言表现已经不算太差。

而受经济周期影响较小、需求相对刚性的农产品，则有望在2014年登上涨幅榜的前列，比如大豆期货目前年内涨幅一成，玉米期货则上涨逾8%。

在工业品大跌的背后，除了基本面逆转这一直接因素外，隐藏着的还有全球市场动荡不安的风险，以及中国等新兴经济体遭受经济下滑、通缩等忧虑的不断加剧。

的确，美国经济数据尽管表现上好，带动美元涨势如虹冲击九年高位，但欧盟和日本等发达经济体仍在扩张货币以提振经济，中国2015年经济增速普遍预期将放缓，且其经济结构正在摆脱粗放式的增长模式，均对商品构成不利影响。

一位期货公司主管称，今年期货行情不好，对客户尤其是散户的杀伤力很大，部分品种的成交量明显减少，亏损出局的客户增多，在期货公司传统经纪业务遭遇挑战的同时，新业务转型亦需要期货公司大幅投入，整体而言，今年期货公司的盈利料比去年更差。

高华证券报告预计，受宏观经济诸多不均衡的制约，2015年中国经济增速将放缓至7%（今年预计为7.3%），是1990年以来的最低水平，且未来几年增速可能会进一步放缓，未来五年潜在增速约在6.5%。

此外，美元进入加息周期、原油暴跌、卢布遭遇急速贬值等，都给明年大宗商品带来巨大的不确定性和交易风险。

**2015年：难言好转**

要看中国期货市场表现，必须要看全球的资产走向，国内的投资者亦不仅仅着眼于国内市场，而是放眼全球进行资产配置。但总体而言，2015年的大宗商品价格仍难言好转。

尤其在美元加息周期的大背景下，国际大宗商品将整体看空；不过经历了2014年的持续下跌，2015年大宗商品价格的上涨动力仍不足，但底部空间已有限。

“相对于今年，2015年的中国期市趋势没啥变化，仍是弱势震荡，但考虑到去产能化会有所成效，结构调整亦有所进展，期市下跌空间或已不大。”李永民认为。

他并指出，从中长线看，明年中国期市操作仍将维持逢高做空的风格，但由于整体商品期货的趋势性行情比较少，期市投资者应选择短线操作，保持谨慎。

不过危中有机。花旗集团大宗商品报告就指出，大宗商品供应面所起到的作用越来越明显，投资周期也在某些领域比如石油、天然气、铁矿石和粮食，形成长期的供应过剩，而滞后的投资也开始导致其他领域比如工业金属、特别是铜的紧张。

“熊市之中仍不乏反弹机会，季节性需求增长以及替代需求的回升将推动粕类2015年一季度反弹行情。”南华期货报告称。

该报告指出，油脂市场供应过剩主基调未变，期价低位震荡之时做多尚需时间。展望2015年农产品收储政策变革带来新的投资机会，关注价格非理性波动带来的投资机会。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国家能源局局长吴新雄指出，中国加快发展清洁能源，能源结构进一步优化。预计2014年，非化石能源占一次能源消费比重提升至11.1%，煤炭比重下降至64.2%。

--中国今年多项节能减排目标有望超额完成。国家发改委副主任解振华周三称，今年全年单位GDP（国内生产总值）能耗大体上将下降4.6%到4.7%，现在看来能够超额完成任务，并称2015年非化石能源占比要达到11.4%。

--中国第二大油气生产商--中国石油化工集团公司周一称，预计今年全年天然气产量200亿立方米，同比增长8%。

--新华社周二引述全国农业工作会议内容称，2015年中国土地承包经营权确权登记颁证试点将进一步扩大，再选择8-10个省份开展整省试点，其他省份每个地市选择一个县开展整县试点，覆盖面积达到5亿亩左右。

--中国上海期货交易所周一稍晚发布相关通知，证监会已批准同意上线运行螺纹钢、热轧卷板、天然橡胶和石油沥青的连续交易，将自周五(26日)21:00起开始上线运行。(完)

(审校 张喜良)

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