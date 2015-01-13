《RUSSELL专栏》中国巨量原油采购态势或将维持一段时间

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 王洋/张明钧/王丽鑫

路透朗塞斯顿1月13日 - 中国去年12月的原油日进口量首次突破700万桶，着实令人印象深刻，但这种趋势会维持下去么？

海关数据显示，去年12月中国原油进口量同比跳增13.4%，达到创纪录的每日715万桶。

考虑到中国贸易商近期采购的大手笔，这个增幅真的算不上出人意料。中石油(601857.SS)旗下的贸易公司中国联合石油，去年10月在普氏交易窗口创纪录地采购了47艘船货，相当于2,400万桶。

市场一致认为，中国正借油价在过去七个月大跌之机超量采购，以填补战略库存。布兰特原油期货2014年6月时还处在每桶115美元附近，周二已经跌至46.50美元左右，创下近六年低点。

几乎可以肯定事实就是如此，因为过去中国就曾在认为价格相对便宜时加大采购。

还有一个问题是，中国到底需要再购买多少，才能用尽战略储备能力；假设这是一个很大的数字，那么中国的采购会不会带动油价上涨呢？

中国在11月20日罕见地发布声明，称已经完成战略石油储备第一阶段目标，即存储量达到约9,100万桶，足够满足9天的用量。

中国同时表示，计画在2020年之前完成第二阶段的战略储备计画，将再额外持有1.7亿桶原油。

谘询机构Energy Aspects估计，第二阶段计画已经储存约8,000万桶原油，意味着要完成该阶段计画还需要约9,000万桶原油。

假设储油罐已经完成建构，且已准备好储油，则意味着中国还有很大的持续购油空间。

假设中国在2015年持续补充战略石油储备，这样的需求是否足以影响油价？

**每日储油100万桶**

中国表观石油需求，也就是从炼厂加工量加上精炼油品净进口量所推算出的数字，在9月至11月间一直守在每日1,000万桶以上，12月有可能维持在此一水准。

虽然这显示中国燃料需求强劲，但却不是一个令人信服的强劲成长证据。同期的采购经理人指数(PMI)等经济指标均表现疲软。

若12月表观石油需求达到11月的每日约1,030万桶水准，则这意味着12月每日约有100万桶原油进入储备系统。

其计算方法是：每日420万桶的国内产出加上715万桶的进口量，所得到的原油供给略超过每天1,130万桶，之后再减去表观需求的每日1,030万桶。

如果库存补充保持每日100万桶的速度，SPR看来可能很快被填满，鉴于市场预期油价将趋稳，然后在年中有所回升，这可能正合中国之意。

当前市场状况下，即便中国日需求再增加100万桶，仅凭这似乎也不足以推动价格反弹。

汤森路透石油研究和预测(Oil Research and Forecasts)预计，中国1月进口保持在3,000-3,200万吨左右，与12月基本持平。

这些石油已经买进，意味着即便中国近几个月以创纪录的水平买进原油，但油价仍在重跌。

不过，亚洲油价的一个指标--阿曼原油期货<0#OQ:>的远期价格曲线最近趋陡，六个月远期合约价格较次月合约升水11%，高于一个月前的4.3%。

正价差走阔表明，市场预计目前的低价不会持续，但预计也不会强劲反弹。

目前市场的氛围，似乎是中国想买多少石油就买多少，也不会推动油价上涨。(完)

(译文审校 徐文焰/王兴亚)

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