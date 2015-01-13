《RUSSELL專欄》中國巨量原油採購態勢或將維持一段時間

資料圖片：中國湖北武漢的一處儲油罐。 REUTERS/Stringer

(本文作者為路透專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 Clyde Russell；編譯 王洋/張明鈞/王麗鑫

路透朗塞斯頓1月13日 - 中國去年12月的原油日進口量首次突破700萬桶，著實令人印象深刻，但這種趨勢會維持下去么？

海關數據顯示，去年12月中國原油進口量同比跳增13.4%，達到創紀錄的每日715萬桶。

考慮到中國貿易商近期採購的大手筆，這個增幅真的算不上出人意料。中石油(601857.SS)旗下的貿易公司中國聯合石油，去年10月在普氏交易窗口創紀錄地採購了47艘船貨，相當於2,400萬桶。

市場一致認為，中國正借油價在過去七個月大跌之機超量採購，以填補戰略庫存。布蘭特原油期貨2014年6月時還處在每桶115美元附近，周二已經跌至46.50美元左右，創下近六年低點。

幾乎可以肯定事實就是如此，因為過去中國就曾在認為價格相對便宜時加大採購。

還有一個問題是，中國到底需要再購買多少，才能用盡戰略儲備能力；假設這是一個很大的數字，那麼中國的採購會不會帶動油價上漲呢？

中國在11月20日罕見地發布聲明，稱已經完成戰略石油儲備第一階段目標，即存儲量達到約9,100萬桶，足夠滿足9天的用量。

中國同時表示，計畫在2020年之前完成第二階段的戰略儲備計畫，將再額外持有1.7億桶原油。

諮詢機構Energy Aspects估計，第二階段計畫已經儲存約8,000萬桶原油，意味著要完成該階段計畫還需要約9,000萬桶原油。

假設儲油罐已經完成建構，且已準備好儲油，則意味著中國還有很大的持續購油空間。

假設中國在2015年持續補充戰略石油儲備，這樣的需求是否足以影響油價？

**每日儲油100萬桶**

中國表觀石油需求，也就是從煉廠加工量加上精煉油品凈進口量所推算出的數字，在9月至11月間一直守在每日1,000萬桶以上，12月有可能維持在此一水準。

雖然這顯示中國燃料需求強勁，但卻不是一個令人信服的強勁成長證據。同期的採購經理人指數(PMI)等經濟指標均表現疲軟。

若12月表觀石油需求達到11月的每日約1,030萬桶水準，則這意味著12月每日約有100萬桶原油進入儲備系統。

其計算方法是：每日420萬桶的國內產出加上715萬桶的進口量，所得到的原油供給略超過每天1,130萬桶，之後再減去表觀需求的每日1,030萬桶。

如果庫存補充保持每日100萬桶的速度，SPR看來可能很快被填滿，鑒於市場預期油價將趨穩，然後在年中有所回升，這可能正合中國之意。

當前市場狀況下，即便中國日需求再增加100萬桶，僅憑這似乎也不足以推動價格反彈。

湯森路透石油研究和預測(Oil Research and Forecasts)預計，中國1月進口保持在3,000-3,200萬噸左右，與12月基本持平。

這些石油已經買進，意味著即便中國近幾個月以創紀錄的水平買進原油，但油價仍在重跌。

不過，亞洲油價的一個指標--阿曼原油期貨<0#OQ:>的遠期價格曲線最近趨陡，六個月遠期合約價格較次月合約升水11%，高於一個月前的4.3%。

正價差走闊表明，市場預計目前的低價不會持續，但預計也不會強勁反彈。

目前市場的氛圍，似乎是中國想買多少石油就買多少，也不會推動油價上漲。(完)

(譯文審校 徐文焰/王興亞)

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