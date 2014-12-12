《陈晨专栏》降低社会融资成本 可考虑从公开市场买入国债

（本文由路透中文特邀专栏作家华泰资管陈晨供稿）

2014年以来，降低社会融资成本成为央行货币政策的重要目标。然而，不管是常规公开市场的引导，还是通过PSL等方式进行的定向放松，抑或11月的非对称降息，这个目标似乎一直尚未实现。那么，如何更加有效地选择货币政策工具，以降低社会融资成本，同时兼顾经济的结构性调整，将是接下来一段时间市场关注的焦点。

如果我们将加权贷款利率作为观察社会融资成本的重要标的，那么降低社会融资成本有如下工具：第一，直接降息。但是如果观察此次不对称降息后的效应，不难发现银行似乎纷纷选择将存款利率上浮到顶，如此算来尽管基准贷款利率降低，银行的资金成本压力则并未减轻，即利率市场化的压力会通过抬高负债端成本的方式制约资产端收益的让渡。第二，通过短端利率引导。央行有一系列的公开市场工具，如SLO,SLF,MLF，以及正逆回购利率等可以通过引导短端利率的方式来传导到中长端。但是，通过这种方式尽管债券市场利率确实有一定下行，但是似乎流动性淤积在金融机构，向全社会的传导渠道不畅。因此，如何更好的利用“量”的工具和“价”的工具，是值得思考的问题。

货币政策的取向不能脱离目前的宏观经济背景。那么中国面临什么问题呢？实际上，这一问题并不罕见——企业债务问题和政府债务问题。企业债务问题实质上是企业过剩的产能与低迷的国内需求的矛盾，除非看到终端需求的改善带动的企业盈利的好转，则企业投资需求低迷的情况将持续；政府债务问题本质上是要明晰地方政府与中央政府财权与事权的划分，以遏制地方政府债务的无序扩张，做到债务的预算有序管理。债务问题与降低社会融资成本问题的叠加，使得货币政策需要相时而动。考察海外相似问题的处理方式，也许会给我们提供一定的启发。

美国从08年一直到现在，一直在应对地产债务问题的泥潭。为了应对地产泡沫破裂后带来的“债务-通缩”循环，美联储在常规的降息等货币政策用尽后祭出了量化宽松“QE”的大旗。由于美联储的货币政策目标是控制通货膨胀和促进充分就业，可以说每一轮QE推出的直接原因都是就业数据的不如预期。

由于美国是利率市场化的国家，美联储通过常规货币政策不能直接控制中长端利率，因此使用QE是更加直接的方式。通过多轮QE包括扭转操作，一方面美国国债的利率中枢得到了压低，另一方面信用债的利率一路向低，降低了社会的融资成本。

而随着融资成本的降低，美国家庭部门的资产负债表也在逐渐地修复。尽管经济复苏的力度时而低于预期，但是复苏之路还是比较确定的。可以作为佐证的是，美国非农就业数据比较强劲，近几个月维持在20万以上，11月甚至达到了32.1万。

那么，美国的经验有哪些值得我们借鉴的地方呢？

第一，要维持货币政策的连续性。资产负债表的修复需要时间，而美联储基本保持了货币政策的连续性。尽管市场上关于QE滋生资产泡沫的争论较多，但是不可否认的是通过QE美国确实压低了社会的融资成本，而经济也确实从中有所受益。同时，由于美联储的政策信号比较明晰，使得企业和个人都能建立比较清晰的预期，有利于经济的修复。

第二，关注中长期利率，必要时候采取非常规的货币政策。从美联储实施QE的历程可以看出，在低利率向曲线中长端传导不畅的情况下，美联储逐步更加关注长期利率，并且不惜在后期通过扭转操作来确保长期债券的购买。而与之对比，从某种意义上来说，我国尽管可以通过直接降息来控制中长端利率，但是利率市场化的进程某种意义上使得降息的效果受到钳制。

第三，总量政策与监管双管齐下，互相配合。某种意义上，次贷危机前地产泡沫的滋生与较长时间的低利率政策，以及影子银行充当通道大肆进行的资产证券化都脱离不了干系。那么，为了防止资产泡沫，是否就要用总量政策来遏制影子金融呢？实际上从美联储的政策来看，总量政策与监管各有分工，边界是比较明晰的。一方面，对于影子金融的监管趋严，另一方面也通过总量政策修复经济。

因此，反观我国目前的情况，我们又回到了开篇提到的问题——企业债务问题和政府债务问题。我国目前的融资问题具有鲜明的结构性特征，国企容易，民企难；大企业容易，小微企业难。这要求结构性的政策。

实质上，对于政府债务问题，我们认为通过总量货币政策去限制，是不现实的，也是没有必要的：因为地方政府对于融资成本并不敏感。而通过预算法改革，让地方的事权和财权得以明晰，则是比较好的解决方案。根据我们的了解，现在部分融资平台对于明年的融资，已经增加了谨慎和科学规划的态度。

而企业债务问题方面，不管是传统上地产企业的融资问题，还是国企刚性兑付对于资源分配造成的扭曲，都并不是总量政策能够解决的问题。国企的刚性对付对于民营企业会出现明显的挤出效应，也不利于经济结构的调整。我们认为打破部分国企的刚性兑付，才更加有利于资源的合理分配。

在打破刚兑，以及遏制地方债务无序扩张的前提之下，我们认为货币政策对于如何切实有效地降低融资成本，可以借鉴美国的经验。一方面，央行需要保持货币政策的连续性，这样尽管目前银行负债成本对资产收益率的下行构成限制，但是随着高收益资产的到期负债成本将不得不下行；另一方面，我们认为也可以考虑从二级市场买入中长久期的国债，这样央行对于中长期无风险利率可以进行更加精准和迅速的控制，有利于风险利率的下行。

对于央行从二级市场买入国债来降低社会融资成本，我们认为是可以兼顾“量”和“价”的政策。一方面，央行买入国债本身便是向公开市场注入流动性，有利于超储率的抬升和金融机构流动性的好转；另一方面，通过二级市场对于国债的交易，央行能够比较方便地指导无风险利率曲线的水平，而银行的负债成本也有望能够参照此区间运行。

我们认为货币政策要有主次，目前的重点仍应放在降低社会融资成本上。在打破刚兑，和限制地方债务无序扩张之后，货币政策应专注于如何更加直接有效地降低社会融资成本，而不是拘泥于形式。非对称降息在短期内无法解决银行的负债成本问题，目前的公开市场操作工具又着重于短端利率的指导。而公开市场买入国债，则可以兼顾公开市场注入流动性，以及收益率曲线中长端利率的指导，有利于更加直接地建立社会融资成本的参照系，从而带动社会融资成本的下行。（完）

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