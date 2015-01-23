综述：内忧外患夹击 中国金融监管以严防各类风险为今年首要任务

路透北京1月23日（作者 沈燕） - 外有西方央行量化宽松此起彼伏带来人民币贬值压力，内有房地产、地方债等致经济下行压力不减，内忧外患之中，严防和化解系统性及区域性金融风险成为中国金融监管层今年的首要任务。

在周五国新办举行的吹风会上，来自中国金融监管部门的高层均表达了对防范金融风险的高度重视。尽管整体债务和金融风险可控，但对经济下行压力加大可能导致银行业不良贷款上升的忧虑亦溢于言表。

"金融危机的发生会对整个经济、社会包括老百姓都会造成非常深重的灾难。所以监管当局的最高使命、最高目标就是防范金融危机的发生。"中国银监会副主席王兆星称。

他指出，中国正在改革、转轨的过程当中，目前又处在一个经济下行、结构调整和对前期刺激政策消化的三期叠加的时期。在经济下行的压力下企业会遇到新的困难，有些企业出现了产能过剩，部分地区房地产和地方债务也存在一些风险隐患，这些都可能会带来新的金融风险。

“所以，我们一方面要加大银行业自身的改革，包括公司治理改革，内部机制改革，加强自我风险约束。同时更加有效、严格地执行审慎的监管标准，都是致力于防范系统性和区域性金融风险。这是我们的最高目标，也是我们监管的底线。”王兆星称。“我认为中国金融风险的水平是可控的，对于守住风险底线是有信心的”。

中国央行副行长潘功胜也在同一场合表示，在全面推进金融改革的同时，加强对金融重点领域和环节的风险监测，积极开展金融监管协调，守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

银监会发布数据，截止2014年12月末，银行业金融机构不良贷款率为1.64%，商业银行不良贷款率为1.29%。商业银行拨备覆盖率保持在230.5%的较高水平。

对于欧洲央行量化宽松(QE)政策对中国经济的影响，潘功胜表示，欧盟作为中国主要贸易伙伴，欧央行新一版的政策推出，有助于提振欧元区的经济，将增加外需，有利于中国的出口，这是比较积极和正面的。

“另外，欧央行的新一版QE政策加上美国量化宽松政策正常化的趋势，将会进一步推动美元汇率的走强，从而可能会对人民币对美元汇率形成下行压力。 ”他称。

但他也提到，新一版QE的政策，所提供的大量流动性毫无疑问会产生溢出效应。而美元汇率的走强又会带动资金回流美国，增强全球未来的跨境资本流动的不确定性。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧洲央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。此外，欧洲央行在政策会议上维持主要再融资利率在0.05%不变。

**部分地区地方政府债务有风险**

很显然，中国一路下行的房价及由此可能导致的金融风险和地方政府债务风险被视为最让市场担心的风险爆发点。

信评机构穆迪（Moody's）预计，中国大陆地方政府2014年内到期债务总额高达2.4兆元人民币，2015年到期的债务更进一步成长到2.8兆元，债务规模巨大。

针对此种担心，王兆星表示，中国整体政府债务水平是可控的，而地方政府融资平台的很多债务也是有不错的资产做担保和抵押的。

“当然部分地区过度依赖土地出让收入，债务负担比较沉重，下一步就是要清理地方政府债务，建立透明规范的融资渠道。”王兆星称。

中国政府已发布多项有关清理地方政府债务的规定，今年起施行的修订后的预算法也对地方政府发债做出明确规定。旨在防范地方政府债务风险。

王兆星也提到对中国的银行业做了压力测试，在经济下行到一定的水平，房地产出现一定的问题，以及地方债务出现什么情况下，在不同的情形下会对金融的稳定，对银行业的资产质量、流动性都会产生哪些影响。

“我们进行了从上到下、单体到系统的压力测试，这样更加提示我们如何进一步加强风险监管，来防范可能出现的一些风险，强化对系统性风险和区域性风险防范的有效性。”王兆星称。

此外，在过去几年中国已经大大提高了对银行资本充足的要求，现在整个中国银行业的资本充足水平按照国际标准已经接近13%，远远超过国际所设定的资本要求。

同时已经要求银行针对当前的风险水平和未来发展趋势，计提了大量的风险拨备，即从现在在利润当中提出的拨备来应对未来可能出现的风险。目前的拨备水平，已经是现在不良贷款水平的近3倍。

“我们在资本上、在风险拨备上已经大大增强了银行体系抵御风险的能力。高度关注对可能引起系统性风险和区域性风险的一些重点领域的监管，包括对具有系统重要性的金融机构的有效监管和提高资本、流动性的标准，加强对全社会融资，包括影子银行、地方债务的有效控制，这些都是致力于化解已经出现的风险，同时防范新的风险的出现，最后来保障不发生系统性风险。”王兆星称。

根据中国审计署统计，从2012年底到2013年6月为止，短短半年之内，地方政府负有偿还责任的债务就暴增1.2兆元，成长率13%，而间接债务也成长近12%，成长速度相当惊人。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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