板球队和宝莱坞明星：中国智能手机商抢占印度市场的新手段

路透孟买4月23日 - 中国智能手机制造商正在用板球队和宝莱坞电影明星来抢占印度这个最大的海外市场；这是他们海外扩张的关键试验场，他们试图重塑自身形象，不再仅仅是廉价的手机销售商。

小米科技周四在新德里举办了中国以外的首次全球发布，推出了极具针对性的小米4i手机，支持六种印度使用的语言，售价为12,999印度卢比(205美元)。

小米全球副总裁雨果巴拉(Hugo Barra)表示，“这表明了我们对印度市场的关注、我们的意图以及公司的未来投资方向。”

除了小米，金立、华为和联想(0992.HK)也在拓展新市场，在印度尝试新的零售策略、营销计划并研发面向当地的机型。

比如，华为和金立都是印度超级板球联赛的特许赞助商，联想和Oppo请来偶像电影明星Ranbir Kapoor和Hrithik Roshan做广告，试图在普通印度民众中建立品牌魅力。

印度是全球第三大智能手机市场，但只有十分之一的人在使用智能手机，所以增长潜力巨大。

在印度，除了一些大城市以外，中国智能手机厂商没什么知名度，但他们开始从三星电子(005930.KS)甚至本土的Micromax等知名对手手中赢得市场份额。去年第四季Micromax成为印度最大的手机供应商。

由于本土市场趋于饱和，中国和台湾手机厂商过去一年进入印度市场或扩大印度业务。在12月当季，中国和台湾有六家厂商入围手机厂商前20名。

根据研究公司Canalys追踪的出货数据来看，第四季中国智能手机公司和台湾华硕电脑(2357.TW)的出货量总共占13%。

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**销售计划**

快速成长及激烈竞争已迫使刚刚进入印度的中国业者加强营销力度，调整原先在中国使用过的促销计划，以期更能迎合印度消费者。

小米在去年7月透过与线上零售商Flipkart结盟的方式进军印度市场。之后小米又与一家在全印度都有网点的电子零售连锁商合作，以提升销量。

中国金立旗下印度事业主管Arvind Vohra表示，他目前专注在实体分销，之后才会线上销售。在截止3月的年度内，金立已售出400万支手机，营收将近5亿美元。

研究公司Canalys驻新加坡分析师Rushabh Doshi表示，“对于最初受到轻视的中国品牌来说，仍有很大的挑战。”

“有很多新的供应商一上来就尝试在线零售，看看能否在印度打响知名度，然后根据从消费者那里得到的反馈来增强业务。”

行业观察人士认为，现在聚焦于研发和本地生产将帮助中国企业以较低的成本提供高端产品，从而在印度市场占据有利地位。根据咨询公司Zinnov，印度智能手机市场未来五年每年的增长率将在36%左右。

金立是首批进入印度的中国设备制造商之一，该公司研发部门员工有1,200人，并且料将在印度设立一个生产基地。

就小米而言，Mi 4i智能手机所采用处理器的研发就是由班加罗尔的一个团队领头。雨果巴拉表示，一旦在印度设立了制造厂，小米也可能在当地生产这款手机。

“(Mi 4i)不是进口到印度的中国设计，这是一款针对印度市场而设计的产品，”他说。(完)

(编译 张荻/李爽/戴素萍/王兴亚；审校 徐文焰/杜明霞/许娜)

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