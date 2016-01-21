水泥企业按照电耗实行阶梯电价 各地可提高加价--中国国家发改委

路透北京1月21日 - 为化解过剩产能，中国周四发布水泥企业用电阶梯电价政策，自2016年1月起，对淘汰类以外的通用硅酸盐水泥生产用电实行基于电耗的阶梯电价政策。各地可以结合实际情况在上述规定基础上进一步加大阶梯电价实施力度，提高加价标准。

该份刊登在国家发改委网站并由发改委和工信部联合发布的通知称，对GB16780-2012《水泥单位产品能源消耗限额》实施前后投产的水泥企业，区分企业投产时间和耗能环节实行不同阶梯电价加价标准。水泥企业用电阶梯电价按年度执行。各地可在国家规定基础上进一步提高加价标准。

通知明确，自2017年1月1日起，省级工业和信息化主管部门要商统计部门于每年7月1日前组织完成对省内所有水泥企业上一年水泥生产量及其耗电量的统计、核查，确定其产品可比综合电耗，商省级节能主管部门同意后向社会公布，并将相关情况函告省级价格主管部门、节能主管部门。省级价格主管部门要于每年9月1日前明确水泥企业用电阶梯电价标准，向社会公布。

因实施阶梯电价政策而增加的加价电费，10%留电网企业用于弥补执行阶梯电价增加的成本；90%留给地方政府用于奖励水泥行业先进企业、支持企业节能技术改造。具体加价电费资金管理使用办法由省级人民政府有关部门制定。

上述政策的出台，将有利于促进水泥行业技术进步和节能减排水平的提高。据行业相关部门预计，水泥行业阶梯电价政策的实施将促使约10%左右产能的水泥生产线达不到能耗要求被淘汰，对促进化解水泥行业过剩产能将起到一定作用。（完）

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