原人行副行长杜金富出任银监会纪委书记--银监会网站

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透上海6月11日电---中国银行业监督管理委员会网站显示,原中国央行副行长杜金富已於5月起出任银监会纪委书记,接替转任央行纪委书记的王华庆.
据银监会网站"领导"页面介绍,杜金富自2012年5月任中国银行业监督管理委员会纪委书记、党委委员.
中国金融高官近期变换频繁.稍早中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)副行长潘功胜已正式出任中国央行副行长一职,而此前担任央行纪委书记的王洪章则已於1月调任建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长. (完)
参看详情,请点选中国银监会网站(here)
--发稿 张喜良; 审校 乔艳红
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