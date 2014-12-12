《专栏》中国央行货币政策“微操作”

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（本文作者为上海浦东发展银行总行彭松，曹阳。仅代表本人观点）
近期中国金融市场的波动性明显提升，但经济下行趋势依然明显，市场观点认为央行会再度采用降息、降准来释放流动性，但我们预计年内总量型宽松政策概率不大，未来更多采用MLF、SLO等“微操作”来平抑流动性波动。“利率—汇率”的双走廊的也将成为常态化的价格调控工具，此外结合媒体报导，合意信贷扩张的数量工具也会得到使用。
从经济和通胀的组合来看，我们认为货币宽松的逻辑一直存在。经济方面，11月PMI仅为50.3，其中需求端的新订单指数仅为50.9，相比10月的51.6大幅回落，而就业指数仅为48.3，远低于50的荣枯分水岭。从11月出口来看，增长仅为4.7%，其中对美国、欧洲和新兴市场的增速均回落明显，反映外需放缓，内需疲弱的经济组合没有改变；物价方面，11月CPI增长仅为1.4%，其中供给端的“猪周期”不再对通胀形成太大的上行压力，受到国内产能过剩、需求低迷影响，加上海外油价大幅下挫影响，当月PPI跌幅扩大至2.7%，这显示工业生产领域的通缩风险持续增加。经济下行和通缩增加的组合，无疑使宽松的货币政策相当必要。
从金融市场来看，保持流动性宽松，稳定市场预期也是央行需要承担的职责。近期中证登的通知对交易所市场企业债回购资格加以限制，增加了债券市场的流动性风险，10年期国债、国开债收益率一度攀升至3.8%和4.4%。
随着年内第七批IPO发行，包括国信、春秋等12家公司开始募资，预计将冻结1.5万亿元以上的资金，也对资金面形成较大压力，目前1个月的跨年资金拆借利率高达5.6%，相比11月21日降息上行了70个BP，我们认为央行稳定市场利率，来提供流动性也是需要的。
尽管如此，我们不认为央行货币政策在年内会再度转为全面宽松，从原因来看，主要在于以下几个方面：
其一，央行需要时间来衡量11月降息的政策效果，如企业融资成本下降程度，经济增长动能是否有所恢复；
其二，由于防止金融风险也是央行需要承担的职责，加杠杆带来的股票市场暴涨暴跌本身也非监管层所乐见。目前低利率环境的跨市场“套息交易”需要证监会、银监会和央行间协调监管，因此在各方达成统一监管框架前，采取全面政策放松会助长市场“道德风险”，这使央行态度趋于谨慎；
其三，人民币汇率贬值一定程度制约了货币放松政策空间。以市场化程度较高的离岸市场来看，3个月人民币隐含收益率大幅攀升至4.37%，反映溢价上升。我们理解央行如果采取较为激进的货币政策，更容易引发海外投资者恐慌，导致贬值预期增强。
当然，这也不意味着央行对于金融市场波动视而不见，我们预计未来“微操作”将是未来一段时间的主要方式，如SLF、MLF等创新性货币政策来提供市场流动性，保证拆借市场利率平稳。我们预计央行将使用“利率—汇率”的双率价格走廊，形成同时调节货币、外汇市场新的价格工具框架，并且兼顾使用数量化工具，增加信贷投放。
在价格工具方面，低利率和偏弱的货币会是主要的政策组合。其中利率方面，已在上文进行分析。在汇率方面，我们倾向于未来一个季度人民币汇率将处于偏弱的水平。从原因来看，在于国内和海外经济、金融环境变化，具体来看：
其一，11月出口增长仅为4.7%，显示外需增长有所回落，我们观察到在经历了5月后的持续升值，10月人民币实际有效汇率达到121.6，已经恢复到贬值前1月份的高点，我们预计未来政府以偏弱的汇率来稳定出口的政策权重会上升；
其二，随着美联储退出QE，5月后JP摩根新兴市场货币指数从89一直下滑至79，贬值幅度达到11%，考虑到人民币对美元的主动升值，人民币的被动升值幅度接近13%，因此目前适度贬值可以缓解前期被动大幅升值的压力；
其三，海外经济和金融环境均将推升美元汇率。一方面，随着美国经济转好，12月16日美联储议息会议可能就加息计划提出指引，并放弃“相当长时间内维持低利率”的承诺，这推动美元、美债利率走高；另一方面，欧洲中的希腊、日本的政治前景不明导致投资者风险偏好回落，避险情绪也对美元汇率有利。因此目前人民币的走弱，可能为美元加速升值后的“再盯住”预留一定空间。
我们理解前期人民币贬值至6.20以上，更多在于央行在外汇批发市场购入美元的主动引导，而非基于资本外流压力。央行在外汇市场的操作，也增加了新的人民币流动性投放渠道，比如购入美元同时，向货币市场释放了人民币流动性，这既促使人民币汇率有序走弱，也缓解银行间市场流动性趋紧压力。从“双率走廊”的价格工具组合来看，未来一段时间人民币走弱，银行间利率保持低位将是主流。同时就汇率本身来看，随着参与主体的多样化，汇率的弹性会进一步提高，这在一定程度也增加了央行政策组合的灵活性。
在数量工具方面，根据媒体报导，央行扩大2014年全年的“合意贷款”投放规模至10万亿人民币。我们理解该政策主要有两层含义，一方面配合前期大量批复基础设施建设项目，落实资金来源；另一方面央行试图直接控制信贷投向，为合意信贷投放提供“正向激励”，预计符合中小、新兴产业投放较多的银行可能优先得到MLF等资金。当然这也意味着类似降准政策的总量性放松政策概率进一步下降。 （完）
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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