中国今年以中小企业和农村信用体系建设为征信工作重点

路透北京2月24日电---中国人民银行副行长杜金富日前表示,今年征信工作要以中小企业和农村信用体系建设为重点,并择机出台《个人征信信息保护暂行规定》.

中国央行网站周五刊登的新闻稿引述杜金富讲话称,要大力推进中小企业和农村信用体系及行业和地方信用体系建设,发挥信用信息服务在缓解中小企业融资难和解决农村金融服务薄弱问题中的重要作用.

他还表示,要加快推进建立包括证券、保险、外汇等信息在内的金融业统一征信平台,并做好征信数据质量和个人信息保护工作,加强对金融消费者权益保护.

去年10月,国务院会议对制订社会信用体系建设规划作了重点部署,"十二五"(2011-2015年)期间要以社会成员信用信息的记录、整合和应用为重点,建立健全覆盖全社会的征信系统.(完)

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--发稿 赵红梅; 审校 丁淑琴

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