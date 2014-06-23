人行官员称应尽快推出存款保险

防止金融腐败必须管住关键权力 加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海6月23日 - 中国人民银行金融稳定局局长宣昌能表示，存款保险制度是发展民营银行的重要前提和条件，推出存款保险制度已刻不容缓，而建立存款保险制度对于完善中国金融安全也有重要意义。
中国证券报周一引述宣昌能指出，此前国际金融危机再次验证了存款保险制度在化解风险、稳定金融中起到了很好的作用。多边组织推动新一轮金融改革，进一步完善存款保险体系，强化存款保险防范风险的作用。通过事先在组织结构、风险预案的安排，地方政府能够有效处置风险，防止恶性事件发生。
他谈到，近期全面深化改革，进一步理清政府与市场的边界关系，形成市场化的金融风险防范和体制机制，促进银行业金融机构健康发展，对于完善中国金融安全具有十分重要的意义。
宣昌能并称，当前形势下，积极稳妥推进民间资本发起设立民营银行的工作，对于促进完善金融市场的结构体系，提高和完善金融体系服务实体经济，尤其是服务三农和小微企业等具有重要的意义。
虽然目前业界对中国是否应该于两年内放开存款利率上限仍有争议，中国央行在4月发布的《中国金融稳定报告》中再度明确表示，今年将加快推进利率市场化，建立存款保险制度。（完）
(发稿 边竞； 审校 黄凯)
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