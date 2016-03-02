中国非QE式货币宽松在路上 上半年存在降息可能性--工银国际

路透香港3月2日 - 3月1日起，中国央行下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，工银国际报告认为，中国非QE式货币宽松在路上。相比释放流动性的直接影响，更重要的是，央行此次降准印证了中国货币政策独有的政策风格。

工银国际最新报告认为，中国非QE式货币宽松已在路上。从货币政策时滞看，宽松货币政策能否起到稳增长的有效作用，关键看下半年中国经济能否出现企稳反弹。

工银国际研究部联席主管程实博士认为，“接下来，货币政策基调从稳健向适度宽松的正式转变势在必然。预计中国央行今年将有1-2次的降息，不少于3次的降准，上半年就存在降息的可能性。”

他认为，与此同时，中国央行还将继续压低利率走廊。中长期看，宽松货币将给中国房市和中国股市提供走强动力，加大人民币贬值压力但不会导致贬值失控。

报告还表示，汇率政策和货币政策的调整将呈现出“跷跷板效应”，即一段时间只会以一种政策为重心，货币政策调整后，汇率政策短期将更加保守；货币政策调整的冲击平缓后，汇率政策才会应时而动。

程实称，中国货币政策调整在时机选择上有三个特点：一是出其不意、二是抢时择机、三是承压不变。中国货币政策秉承了蹄疾步稳的中国宏观调控风格，政策调整不会屈从于外部压力和舆论压力，因此，在压力缓解的时候，货币政策调整更容易发生。

此番央行降准，工银国际报告认为，体现了三重政策搭配内涵：一是短期政策与长期政策的搭配。央行新年后使用一系列创新型工具应对流动性波动，但这些创新工具的作用是短期的，无法应对外汇占款长期下降带来的缺口问题，适时降准发挥了长期抵补流动性紧张的作用。

二是货币政策与财政政策的搭配。近来周小川行长和楼继伟部长均对非自己领域的政策选择发表了言论，这实际上是宽松财政与宽松货币相互需要、加强搭配的体现。

三是需求侧政策与供给侧政策的搭配。央行在此番降准公告中就着重强调了为供给侧结构性改革创造适宜的货币金融环境，工银国际认为需求侧“三松”搭配是供给侧落实的基础性条件。

而宽松货币政策能否取得预期效果，关键在于传导机制是否顺畅，取决于三大因素：金融机构、实体企业对政策调整的敏感性及货币空转的可能性，宽松货币真正流入实体经济，需要金融监管更专注于避免资产泡沫的失控。（完）