分析师看中国6月信贷及M2数据（更新版）

（新增分析师评论）

路透上海7月12日电---中国人民银行周四公布数据显示,6月新增人民币贷款9,198亿元;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增幅13.6%,均基本符合预期.

主要数据:

--6月末广义货币供应量(M2)同比增长13.6%(路透调查中值为13.5%),5月末为13.2%

--6月新增人民币贷款9,198亿元(路透调查中值为9,100亿元),5月为7,932亿元

--6月末人民币贷款余额同比增长16.0%(路透调查中值为16.0%),5月末为15.7%

--6月末外汇储备余额为3.24万亿美元(路透调查中值为3.39万亿美元),3月末为33,050亿美元

--上半年社会融资规模7.78万亿元,比上年同期多135亿元

以下为市场人士的评论:

--宏源证券债券高级分析师 何一峰:

(新增贷款)从总量来看,符合预期.虽比此前10,000亿的预期少,但是考虑到票据融资没有一个特别大的比重,新增量中,中长期贷款更为实在一些.

M2是反弹的,更重要的是M1也反弹,反映企业经营活动的活力,预示经济已经触底回升是比较明确的.而触发因素和前期的降准、降息,信贷需求的刺激作用,实体经济的刺激作用都是有关的.至少说明这样一个政策转向已经开始发挥作用.

6月财政存款的减少,主要原因是半年末时,有一些财政资金要下拨,(对应)下半年的投资计划,这也是符合季节性规律的.

近期可能是政策的密集出台时期,包括一个月内降息两次,未来还可能降准.从国务院的讲话看,未来还能看到财政政策和数量型货币政策的陆续出台.但是目前政策的刺激力度已经比较大了,未来经济触底反弹已经比较明确.需要注意政策的时滞性,现在是保增长,但是政策容易用力过猛,需要特别关注房价的反弹和通胀的回升.

这样的一个数据对债券市场的信心产生不利的影响,政策密集出台期,短期内收益率还有下行的空间,但由于经济的反弹,现券收益率拐点可能会在未来1-2个月出现.10年期国债收益率3.2%算是一个相对底部,破3.0%的概率基本没有,不排除未来攀升到3.3%上方的可能性.

--国海证券宏观经济分析师 邹璐:

6月新增人民币贷款9,198亿元,M2同比增长13.6%,社会融资总量1.78万亿,均略好于市场预期.

从信贷结构看,本月短期贷款增长较快(6,699亿),(企业+居民)中长期贷款小幅回升(2,823亿).不过从结构比重看,短期贷款占比较大,中长期贷款占比有所回落,且本月中长期贷款中企业贷款仍较差.我们认为其反映经济需求仍较疲软,不过从中长期贷款增速看已出现向上拐点.预计随着货币及财政政策趋于宽松及政策落实,经济下半年有望缓慢复苏.此外,(新增)外汇占款仍维持低增长,预计7月降准可期.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:

从数据可以看出,上半年末贷款和存款都出现大幅的上升,贷款这块,票据融资增加量同比明显减少,但中长期贷款未见明显起色,反而是短期贷款有所上升,可见企业的信贷需求尚未出现明显的回升,但随着央行降息以及项目审批的加快,相信未来信贷结构会有所优化.

外汇占款增长仍处于较低水平,人民币贬值预期较强的环境下,资金流出趋势未有太大改观,为保持银行体系流动性,央行仍需要下调存款准备金率,利率预计下半年还会再下调一次,预计宏观经济在二季度触底后,已经出台的各项政策下半年会逐步显效,届时经济增长应该会有所好转,政策面大幅放松的可能性不大.

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩:

新增贷款数据跟我们的预期9,200亿一样.年初的时候,大家预期全年新增贷款规模在7.5到8万亿.假如需要稳增长,信贷政策更积极,就要往8万亿上靠,就是现在这个情况.按3:3:2:2的季度投放比例来倒推,差不多就是这个规模.

中长期贷款规模占当月新增信贷的比例较上月略有下降,可能跟整体信贷规模增加较多有关.但我们认为,中长期贷款占比稳定上涨是趋势,微观个体会在政策的带动下,慢慢改变对经济环境的预期.

外汇储备的数据包含有汇率波动的因素,但不可否认市场的结汇积极性比较低.

7月应该是一个比较关键的政策观察期,需要看外围经济环境是否会随着欧盟峰会决议等的落实逐步向常态回归,决策层需要一个更明确的信号来做进一步决定.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

新增贷款和预期差不多,但结构还是比较差的,中长期贷款还没有起来,大家都在搞短期的,居民的中长期贷款稍微好点,因为房地产成交量反弹,但企业的还是很差,才1,600多亿,

存款增量一般,不到3万亿,和3月底时差不多;M1还不错,同比增幅是在回升的,而且比M2上升的快,说明企业的生产不会比上个月更差,但绝对数据还比较低.

外汇储备较3月末减少,因为人民币已经有贬值预期,和这个趋势是一致的.往年6月财政存款存款一般是增加的,但今年出现减少比较意外,而且上千亿,可能是财政支出有所增加.

我觉得应该会降准,7月不降8月也得降,CPI涨幅连续走低,是非常好的时机.

--瑞银中国首席经济学家 汪涛:

6月新增贷款和新增存款的规模都好于预期,货币供应量同比增速也出现反弹,这表明中国"稳增长"政策正在发挥作用,经济在下半年企稳回升将是大概率事件.现在中国需要继续落实此前的"稳增长"政策,确保对项目建设的资金支持.

就未来政策走向看,央行在三季度仍可能下调一次准备金率和调降一次基准利率.今年新增贷款将会达到8-8.5万亿元,全年经济增速将会维持在8%的水平.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

6月新增贷款总体来看符合预期,但是之前大家预期中长期贷款比例上升的情况落空了,反而占比和上月比较是略有下降的,说明当前政府并未大幅放松银根,只是之前预调微调累积效果的显现.

同时,信贷数据说明企业需求还没有得到很好的恢复.二季度经济数据可能不太乐观,GDP数据或滑落至7.5%之下.

预计下半年监管层还将祭出更多货币放松政策,且中长期贷款占比将进入缓慢上行的通道.年内或还将下调存准1-2次,不过在连续两次降息后,今年再次减息的可能性还待观察.

--国泰君安证券固定收益研究主管 周文渊:

货币供给增速反弹在预料之中,一方面是贷款放量增长,一方面是季节性因素拉动,但货币供给的持续增长还难持续,预计7月份货币供给增速将小幅回落,今年(国家)的目标是14%,能否实现依赖于贷款能否回升,特别是中长期贷款.

(新增)外汇占款的规模为491亿元,考虑到6月份的贸易顺差,资金流出的趋势目前仍未改观,和人民币汇率的走势较为一致,考虑到短期内经济预期不会发生明显变化,预计未来一个季度资金流出的趋势会持续,四季度可能会暂缓.外汇占款增速的持续下降,也是对国内基础货币增长带来明显冲击,被动收缩可能会迫使央行主动调整,三季度央行仍有降准可能.

财政存款的下降,一方面有季节性因素,另一方面也反映了财政收入的下降和财政支出在上升,未来财政政策可能会更积极,既体现在财政支出的上升,又体现为结构性减税措施.

--东北证券宏观分析师 王国兵:

总体看,6月份数据略超市场预期.但我们认为这基本反映了政策意向和实际经济体情况.

第一,从政策意向看,政府适度放松货币仍是稳增长的重要手段,从本月信贷明显反映了这种情况,信贷9,198亿,略超市场预期,政策上还是希望增加信贷,保障投资.

第二，从实体经济看,经济应该处在见底回升的拐点处.本月M1(增幅)升至4.7%,比5月提高1.2个点,表明经济活跃程度在上升.而从信贷结构看,企业中长期贷款稳步上升至1,630亿元,表明投资积极性稳定且开始回升.

外汇占款增加490亿,比5月多260亿美元,外汇占款有所增加来自于两个因素,一是6月份的贸易顺差增加至317亿美元,多增30亿美元;二是我们认为热钱流出状况在减缓.

财政存款减少一方面是季节性的支出增加,导致存款减少,另一方面,也在一定程度上反映了政府稳增长和稳投资的力度可能在加强.

**相关背景**

--中国国家统计局公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,创下31个月最低水准.

--中国央行自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.

--国务院总理温家宝称,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度,坚持实施积极的财政政策,特别要注重完善结构性减税政策,继续实施稳健的货币政策.他并表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.

--中国人民银行6月末时称,当前中国经济金融运行总体平稳,经济增长处于目标区间,物价涨幅继续回落.继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性、前瞻性.

--第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,近七成受访机构认为,央行7月将调降一次准备金率,远高于上期展望逾三成的机构占比;且全部29家参与机构都认为,三季度会降准备金率,其中近六成预期共降两次.央行最近一次下调准备金率是在5月18日.(完)

--发稿 上海新闻部; 审校 张喜良/林高丽

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