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中国财经 | 2012年 4月 1日 星期日 08:31 BJT

继续实施稳健货币政策 保持汇率基本稳定--人行

路透上海3月31日电---中国人民银行货币政策委员会一季度例会强调,要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,继续实施稳健的货币政策;同时进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

刊登在中国央行网站上的新闻稿称,当前中国经济金融运行总体符合宏观调控预期,经济增长平稳,物价有所回落;欧债危机有所缓解,全球经济温和复苏,但不确定性依然存在.

"(要)进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,按照总量适度、审慎灵活的要求,兼顾促进经济平稳较快发展、保持物价稳定和防范金融风险."会议指出,将综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.

会议并称,要着力引导和促进信贷结构优化,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度.要继续发挥直接融资的作用,更好地满足多样化投融资需求,推动金融市场规范发展.稳步推进利率市场化改革,积极探索进一步推进利率市场化的有效途径.(完)

参看详情,请点选中国央行网站(www.pbc.gov.cn)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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