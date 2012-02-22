今年保持合理中央基建投资规模--中国财长

路透北京2月22日电---中国财政部长谢旭人表示,今年继续实施积极财政政策,着重把握完善结构性减税政策,稳步推进房产税改革试点,同时保持合理的中央基建投资规模.

财政部网站刊登他的话称,今年将进一步推进资源税改革,研究制定环境保护税费改革方案.按照正税清费、分类规范的原则,继续清理整合行政事业性收费和政府性基金,并大力支持价格、金融、教育、文化等领域改革.

"中央基建投资规模主要用於支持保障性安居工程、以水利为重点的农业农村基础设施、教育文化卫生基础设施建设，节能减排和生态建设等."谢旭人称,要优先保障重点在建续建项目的资金需求,严格控制新上项目,防止重复建设.

在地方政府性债务风险方面,谢旭人表示,要按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则,继续妥善处理存量债务.严格控制地方政府新增债务,坚决制止地方政府以各种形式违规担保承诺.

同时,要继续规范地方政府融资平台公司管理,稳步推进地方政府按核定规模发债试点,将地方政府债务收支纳入预算管理.积极探索建立规范的地方政府举债融资机制.

**继续实施结构性减税**

谢旭人指出,今年要完善结构性减税政策,降低部分进口商品关税,增加能源资源产品、先进设备和关键零部件产品进口.落实提高增值税和营业税起征点等减轻小型微型企业税费负担的各项政策,继续实施对小型微利企业的所得税优惠政策,并要发挥财税政策稳定物价的作用.

谢旭人并提到,在财政支出方面,今年严格落实教育经费法定增长要求,进一步提高财政教育支出占公共财政支出的比重,提高预算内基建投资用於教育的比重.

2011年中国财政收入10.37万亿元人民币,增长24.8%;财政支出为10.89万亿元,较上年增长21.2%.(完)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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