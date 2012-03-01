中国七部委加大对水利建设的金融支持（更新版）

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* 七部委加大对水利建设的金融支持

* 有助于缓解水利建设资金的压力

* 水利建材及施工等企业有望获益

路透北京3月1日电---继去年中央"一号文件"后,中国再出举措加大对水利建设金融支持.央行等七部委周四联合发文,将积极引入多元化投融资主体,引导金融资源支持水利建设.

分析师认为,此举将为水利建设资金提供保障,对已上市的水利企业是一大利好.在政策支持下,水利建设有望助力实现中国经济平稳增长.

央行与发改委、财政部、水利部、银监会、证监会、保监会联合发布的文件称,支持有实力的水利融资平台公司整改为一般公司类法人,对于经整改后符合条件的水利融资平台公司,银行业金融机构应积极予以支持.

"这对于水利建设资金来源是一巨大保障,之前提出从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设,不过现在这部分收益有所减少."民生证券水利工程行业分析师王小勇表示.他并预计,今年的水利建设资金有望增至5,000亿元人民币.

据水利部数据,去年中国水利投资建设加速,达到3,452亿元,其中中央投入为1,141亿元,估计??今年的中央水利投资会超过1,400亿元.

刊登在央行网站上的新闻稿并称,引导地方法人金融机构创新体制机制、结合现有优惠政策,加大水利信贷投入.积极稳妥探索水利建设贷款等涉农贷款资产证券化试点.

同时,支持符合法定条件的水利企业首次公开发行股票(IPO)并上市,支持已上市水利企业通过公开增发、定向增发、发行上市公司债等方式再融资.

东兴证券机械行业分析师史成波表示,基础建设方面会有挖掘机、推土机等会受益,而对农业机械方面,对水利泵亦有利好."预计短期有些相关题材将会被炒作,但长期则还要看基本面和业绩."

宏源证券建材行业分析师邓海清认为,受益方包括水利建材、玻纤、水利施工板块,葛洲坝(600068.SS),安徽水利(600502.SS)等公司会比较受益.

**有望助力经济平稳增长**

近年来,政府大力支持水利建设,去年一号文件提出,力争未来10年水利年均投入较2010年高出一倍,并将从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设.

邓海清表示,"从我们了解的信息来看,自上而下来看,水利建设问题目前已进入国家战略高度阶段.但制度面和项目面还没有落实."

新年伊始,水利部即表示,今后十年全国的水利投资将达到4万亿,"十二五"(2011-2015年)期间规划是1.8万亿.

他认为,中央水利投资有超过三分之一都会投到西南地区,这一块会逐渐从口号到项目落实和实施阶段.

"今年金融危机已进尾声,中国经济增长已到自主增长周期里,经济相对疲弱,通过加强水利建设和保障房两块在经济周期前期阶段助力是非常必要的,维护经济增速平稳的重要手段,"他说.

稍早公布的2月中国制造业采购经理人指数(PMI)连续第三个月回升,彰显工业领域动力正逐步强化,经济趋稳信号明显.但考虑目前外需依然疲软,内需尚未见实质反弹,制造业回暖的基础并不稳固.决策层需要进一步放宽政策,来为实体经济"保驾护航".(完)

欲知更多详情,请点选中国央行网站(www.pbc.gov.cn/)

(北京赵红梅、康熙泽、尹嫄婷对本文亦有贡献)

--发稿 宿泱韫/谢衡; 审校 林高丽

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