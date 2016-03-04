结构性问题财政政策更有效 货币政策不宜过松--人行官员

路透上海3月4日 - 中国的金融时报周五报导，央行杭州中心支行行长殷兴山和南京分行行长周学东就解决当前经济结构性问题提交的两会提案均认为，多重因素制约了“结构性”货币政策效果的发挥，而财政政策比货币政策更有效。

殷兴山指出，当前中国经济增长中的周期性和结构性问题交织叠加，其中又以供给侧结构性问题尤为突出。在推进供给侧改革过程中，通过实施适当的货币政策，可以为供给侧结构性改革营造适宜的货币政策环境。

“但也不宜过度使用货币政策，特别是扩张性的货币政策，否则容易在金融体系、房地产等领域积累泡沫，形成系统性风险隐患。”他称，货币政策作为一种总量型的需求管理政策，在解决经济结构性问题中能发挥的作用有限，很多因素制约了“结构性”货币政策效果的发挥。

周学东亦建议，货币政策要紧密配合供给侧改革应时而动，为改革营造良好的货币金融环境。做好与供给侧结构性改革相适应的货币政策调控，既要防止结构调整过程中总需求的意外下滑，为全面深化改革赢得时间空间，同时又不能过于宽松，妨碍市场的有效出清。

两位全国人大代表均认为，在解决结构性问题中，财政政策较货币政策更有效。

周学东表示，与货币政策相比，财政政策具有天然的结构性特征，特别是在税收政策方面，财政政策可以通过对不同所有制经济、不同产业、不同地区、不同群体的税种、税率和优惠政策的调整，实现对所有制结构、产业结构、区域经济结构和收入分配结构的定向支持或调控。

同时，在财政支出方面，财政政策可以通过对不同领域、不同产业、不同地区乃至不同收入群体的支出倾斜，促进生产结构、投资结构、技术结构、公共产品和服务结构的优化调整。

殷兴山也谈到，一是财政政策的目标更加侧重于平衡经济社会发展，例如调节收入分配、支持中小企业、鼓励战略性新兴产业等；而货币政策一般侧重于稳定物价，通过对价格型工具和数量型工具的调节作用于整个宏观经济，具有总量性特点；

二是财政政策的传导机制更利于结构调整。财政政策通常首先作用于某个部门或行业，最终通过影响总供给、总需求来达到稳定经济增长和充分就业的目标；而货币政策一般不针对具体的行业或部门，其对不同行业的作用结果取决于各行业不同的经济状况和风险偏好。

就如何依靠改革和财政政策解决结构性问题，两位代表均建议，一方面，应实施更加积极的结构性减税政策，适度扩大财政赤字规模。另一方面，要提高财政支出效率，把公共投资的重心转到新型城镇化建设和民生保障上来。与此同时，提高国家财政的赤字率水平，通过发行市政债、资产证券化等方式弥补财源的不足。

殷兴山并建议，要充分发挥财政资金增信作用，解决小微企业融资问题。目前各地政策性担保机构大多处于起步阶段，政策性担保贷款余额占小微企业贷款余额比重不到1%，建议各地加大政策性担保机构建设力度，力争在“十三五”期间，政策性担保贷款余额占小微企业贷款余额的比重每年提高两个百分点左右，到2020年末达10%左右。同时，政策性担保的费率应逐步下降到1%以下，切实减轻小微企业负担。（完）