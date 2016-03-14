中国2月央行口径外汇占款减少2278.83亿元 降幅较上月收窄逾六成

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京3月14日 - 路透根据中国央行周一公布的货币当局资产负债表计算，今年2月央行口径外汇占款减少2,278.83亿元人民币，降幅较上月收窄逾六成。
1月央行口径外汇占款减少6,445.38亿元人民币。
根据央行网站公布的货币当局资产负债表，2月央行口径外汇占款为239,813.38亿元。1月央行口径外汇占款为242,092.21亿元。
2015全年外汇占款减少2.21万亿元。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
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