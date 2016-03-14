版本:
中国
中国财经 | 2016年 3月 14日 星期一 19:07 BJT

中国2月央行口径外汇占款减少2278.83亿元 降幅较上月收窄逾六成

路透北京3月14日 - 路透根据中国央行周一公布的货币当局资产负债表计算，今年2月央行口径外汇占款减少2,278.83亿元人民币，降幅较上月收窄逾六成。

1月央行口径外汇占款减少6,445.38亿元人民币。

根据央行网站公布的货币当局资产负债表，2月央行口径外汇占款为239,813.38亿元。1月央行口径外汇占款为242,092.21亿元。

2015全年外汇占款减少2.21万亿元。（完）

欲览货币当局资产负债表，请点击：here

(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐