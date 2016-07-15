6月中国央行外汇占款减少近千亿元 主因央行向市场提供外汇流动性

路透上海7月15日 - 6月中国央行口径外汇占款现连续八个月减少，且降幅有所扩大，和当月外储变动表现相反，对此央行调查统计司司长盛松成指出，外占减少主要与英国“脱欧”导致的金融市场波动有关，为稳定预期，中国央行向市场提供了少量外汇流动性。

盛松成在新闻稿中并表示，6月外汇储备与央行外汇占款变化不一致，与一系列因素有关，如部分外汇储备投资的资产价格上涨；还比如，一些其他货币对美元汇率升值导致中国部分外汇储备资产的币值重估等等。

他称，受英国“脱欧”影响，6月下旬以来国际金融市场出现较大波动，全球避险情绪上涨。为稳定市场预期，减轻国际金融市场动荡对中国外汇市场的短暂冲击，央行向市场提供了少量外汇流动性，由此引起央行外汇占款相应减少。但总体上，人民币汇率仍然按照以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的机制有序运行。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，6月末中央银行口径外汇占款余额为236,307.53亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少977.27亿元人民币。今年上半年外汇占款净下降1.22万亿元，同比多降8，698亿元。

而此前央行公布的6月末中国外汇储备为32,051.62亿美元，环比增加134.26亿美元。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2016年6月 -977.27

2016年5月 -537

2016年4月 -543.95

2016年3月 -1,447.61

2016年2月 -2,278.83

2016年1月 -6,445.38

2015年12月 -7,082.13

2015年11月 -3,158.02

2015年10月 533.37

2015年9月 -2,641.42

2015年8月 -3,183.51

2015年7月 -3,080.08

2015年6月 -172.51 (完)