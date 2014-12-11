《热点透视》顾忌自身隐患 中国难以加入全球货币竞贬大战

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee
路透新加坡12月11日 - 中国没有什么本钱加入全球货币竞贬大战。如果人民币贬值，结果造成中国庞大的企业外币债务更加恶化，当局希望让汇率更具竞争力的一片好意，将迅速变成灾难。
本周初，人民币兑美元在两天时间内大贬0.5%，12月10日收复了部分失土，引发外界传闻中国央行出手干预，拉抬人民币。这种干预立场或许看来不太合理。毕竟，人民币兑美元今年只贬了2%，相较之下，日圆贬幅深达11%，欧元及韩元也各贬值9%及4%。
从表面上看，中国大有理由加入货币竞贬行列，和其他主要经济体解决需求疲软的动机一样强烈。中国11月通胀率创五年来最低。出口成长跌至4月以来最低。如果人民币贬值，可以协助提高进口物价，防止通缩威胁。而出口商也能得到一臂之力。
但企业债务的现实，足以让中国当局三思而后行。根据国际清算银行(BIS)的资料，中国的跨境未偿还贷款已经突破1.1万亿(兆)美元，以一年增加47%的速度成长。此外，中国发行实体每季海外债券净发行额400亿美元。虽然其中部份债务是由贸易及国际业务的外币收入支应，但一大部分应该是仰赖人民币现金流融通。如果单向押注人民币贬值，可能会打乱这种操作，逼得企业降低杠杆，或是违约。
政治面考量也将影响中国当局的决定。国际社会的谴责不太可能成为重大顾虑：过去美国虽然给中国冠上汇率“操纵国”的标签，中国照样继续累积了近4万亿美元外汇储备。不过，对于任何会被投资人解读为推动国内经济改革意愿降低的动作，决策官员将会审慎看待。这是中国当局可能暂时避开货币战的又一个理由。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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