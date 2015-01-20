中国央行：今年积极推进人民币国际化 对接资本项目可兑换等改革

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透北京1月20日 - 中国人民银行周二表示，2015年要积极有序推进人民币国际化，积极对接人民币资本项目可兑换等各项金融改革。
央行网站刊登的新闻稿并称，今年要主动作为，积极对接“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)等国家战略实施，不断拓展跨境人民币业务发展空间，深化货币合作.
同时，加大跨境人民币业务政策创新力度，在简政放权的同时，努力提高跨境人民币业务的管理效能。
央行并称，要加强监测分析和业务检查，切实做好风险防范和应急预案。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透香港5月10日 - 香港证监会周三称，对昌盛证券有限公司作出谴责及罚款350万港元，因其违反《操守准则》及《管理、监督及内部监控指引》，事件涉及有职员挪用客户资产。
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