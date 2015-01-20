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中国财经 | 2015年 1月 20日 星期二 18:22 BJT

中国央行：今年积极推进人民币国际化 对接资本项目可兑换等改革

路透北京1月20日 - 中国人民银行周二表示，2015年要积极有序推进人民币国际化，积极对接人民币资本项目可兑换等各项金融改革。

央行网站刊登的新闻稿并称，今年要主动作为，积极对接“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)等国家战略实施，不断拓展跨境人民币业务发展空间，深化货币合作.

同时，加大跨境人民币业务政策创新力度，在简政放权的同时，努力提高跨境人民币业务的管理效能。

央行并称，要加强监测分析和业务检查，切实做好风险防范和应急预案。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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