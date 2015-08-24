专访：大国的货币政策应以利率而非汇率为主导--专家（更新版）

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路透上海8月24日（记者 毕晓雯） - 利率和汇率是硬币的两面吗？中国敦和资管首席宏观策略师徐小庆认为，汇率反映的是不同经济体之间的资本回报率的差异，对于大的经济体来说，主要通过调节利率来改变本国资本回报率的预期，从而间接影响汇率，只有在利率已经失效的情况下，才会通过更宽松的货币手段来改变汇率。

他以美国、欧洲、日本为例指出，这些国家都是在基准利率降至零附近之后，再开始通过QE(量化宽松)进一步降低长期利率，推动本币贬值。因此大国的中央银行一般将利率而非汇率设定为货币政策目标。

“小的经济体由于容纳资本的深度有限，汇率更容易受到别的国家尤其是大的经济体的货币政策的影响。”他在上海接受路透专访时称。

他并表示，对于中国目前阶段来说，出口份额已达到全球的12%，外需增长的空间已十分有限，发展经济更需要立足于内需，因此利率是货币政策考虑的首要目标。

对于利率的走势，他再次明确了他的一贯观点，“中国利率的方向很清晰，在一个长期范围内一定都是向下的，...全球的利率中枢也都是向下的。”

徐小庆指出，不仅仅是中国，包括全球的杠杆率仍然很高。杠杆率越高对利率的敏感性也就越强，使得利率稍有变动就对总需求产生抑制作用。

“需求很脆弱，杠杆率又高，这对低利率的依赖性很强，”他称，“所以说，从全球来说如果没有什么外力导致杠杆率显着下降，从很长时间来说，全球都应该是低利率的环境。”

他并认为，包括美国，这次加息将会是一个非常缓慢的过程。主要原因就是美国从2008年金融危机开始，虽然一直喊着降杠杆，但只是私人部门在降，政府部门仍然很高。

**人民币在全球中的配置价值会上升**

在采访过程中，徐小庆再三强调“大国”概念，即作为一个大的经济体，货币政策首要考虑的是利率政策，汇率只是辅助性的。

他指出，尽管人民币还不能自由兑换，中国的资本项目也没有完全开放，但由于中国的经济体量已到了全球第二的水平，人民币目前的交易量也不断地上升。

根据国际货币基金组织(IMF)此前发布的特别提款权(SDR)初评报告的数据，国际清算银行(BIS)统计的2013年全球外汇市场成交量中，人民币产品的交易量已达1,200亿美元，占比1.1%，排名居全球第九。

“对大国来说，一旦货币能够自由流通，那么汇率更容易受全球配置需求的影响，中央银行对它的影响力会下降，不会像利率那样想怎样就能做得到的。”徐小庆称，“而从长期来看，人民币与美元脱钩后，应该还有升值的压力。”

他解释说，欧元诞生后，尽管过去几年欧洲的经济基本面一直不好，但是欧元却表现得异常坚挺，直到去年欧央行开始实施负利率和量宽后才开始贬值，一个很重要的原因就是全球央行对欧元的配置需求依然很强。

“人民币如果和美元脱钩，加入SDR后，人民币的配置价值无疑是提升的。”他称。

前JP摩根亚洲总裁龚方雄也持有相同的观点，他在周末的一次论坛发言中指出，人民币贬值并不是为贬值而贬值，而是中国的战略调整。贬值救不了经济，外贸的平衡，出口的竞争力也不可能通过贬值来恢复。

“一个大国是不可能通过货币贬值解决国内的问题的，一个小国可以，这是大国和小国的区别。”他称。

他指出，这次完善人民币中间价的形成机制并有3%左右的贬值，从大战略来看是人民币要变成全球除了美元、欧元、日元以外的另外一个独立的储备货币。

“对于一个大国来说，资本的跨境流动是非常正常的事，心态要摆正。”徐小庆称，“提出存汇于民，就要放开投资海外，让老百姓和企业能够更方便地增加海外资产的配置，反而有助于减轻短期的资本流出压力。”

今年7月，金融机构外汇存款大幅下滑411亿美元，资本外流迹象明显。而自8月11日中国央行宣布改革中间价并贬值3%以来，中国外汇市场成交明显，日均倍增至300亿美元以上。（完）

(审校 张喜良)

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