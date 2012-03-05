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中国财经 | 2012年 3月 6日 星期二 07:11 BJT

周小川称人民币汇率可扩大波动区间

路透北京3月5日电---中国人民银行行长周小川周一对新华社称,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.

周小川并表示,人民币汇率"相对接近其均衡水平",因为中国贸易顺差在缩小.

周小川称,扩大人民币汇率波幅将更好的反映市场需求和供给状况.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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