中国今年将扩大跨境人民币业务范围与品种

路透北京2月29日电---中国人民银行周三称,今年将扩大跨境人民币业务范围与品种,积极拓展人民币在贸易投资中的跨境使用.同时,进一步完善人民币汇率形成机制改革,稳步推进人民币资本项目可兑换等相关改革.

央行网站刊登新闻稿称,要更全面和系统性地评估和把握跨境人民币业务可能存在的风险,做好人民币跨境流动的监测和分析工作.

央行称,2011年跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大到全国,全年跨境贸易人民币结算业务金额同比增长3.1倍,其中货物贸易人民币结算金额占同期货物贸易额的6.6%,比2010年上升4.4个百分点.(完)

欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/)

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。