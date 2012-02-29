中国今年将扩大跨境人民币业务范围与品种

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京2月29日电---中国人民银行周三称,今年将扩大跨境人民币业务范围与品种,积极拓展人民币在贸易投资中的跨境使用.同时,进一步完善人民币汇率形成机制改革,稳步推进人民币资本项目可兑换等相关改革.
央行网站刊登新闻稿称,要更全面和系统性地评估和把握跨境人民币业务可能存在的风险,做好人民币跨境流动的监测和分析工作.
央行称,2011年跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大到全国,全年跨境贸易人民币结算业务金额同比增长3.1倍,其中货物贸易人民币结算金额占同期货物贸易额的6.6%,比2010年上升4.4个百分点.(完)
欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
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