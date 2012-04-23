人行所持黄金去年较成本价升值四倍

路透香港4月23日电---黄金价格飞涨也令中国央行所持黄金储备的帐面价值大升,至去年末已较成本价增值约四倍.从而令该笔投资成为外汇储备资产中最赚钱的投资.

据外管局最新公布数据显示,去年末中国央行所持黄金帐面价值已升至530亿美元,较上年增加49亿美元,约10%;按央行该批黄金储备的成本价669.84亿元人民币计算,截止去年底,增值已近四倍.

央行数据显示,央行自2009年4月起便持有黄金3,389万盎司.此後一直未有改变.去年全年国际金价的涨幅也约10%.

中国黄金国际(2099.HK)首席执行官(CEO)宋鑫曾对路透表示,看好黄金长期具备的保值增值功能,如果中国央行增持了黄金储备,他本人并不会觉得意外.

但有业内人士指出,央行一直没有大幅增持黄金的原因很多,包括不宜储存、变现困难等.(完)

欲浏览细节,请点击中国外管局网站(here)

--记者 毕晓雯; 审校 林高丽

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