不应对央行定向工行续发500亿央票过度解读--权威人士（更新版）

(新增第五段工行官方回应)

路透香港7月4日 - 权威消息人士周五确认，中国央行近期对工商银行(1398.HK)(601398.SS)到期的500亿元人民币央行票据进行了续做，而传言中提及的国家开发银行并不在定向之列。

路透同时了解到，该笔定向发给工行的央票，资金锁定期已近10年，央行继续冻结此笔资金，更多是从金融体系的货币总量调控考虑，并非市场传言的“与6月新增贷款过多，特别是工行放贷过多有关”。

“工行只是续做，没有国开行。”上述权威人士表示。

该人士指出，这只是一项简单的货币总量调控操作行为，没有什么特别的政策意义，不要过度解读。

而工商官方表示，未认购定向央票。2014年上半年，该行人民币贷款增幅为5.9%，6月当月人民币贷款增加894亿元人民币，与上半年月均872亿元的增量水平基本一致，各项贷款增长平稳适度。

中金公司周五发给客户的通告指出，央行此次发行的定向央票是重组类央票的到期续作，并非货币政策转向，更非对信贷规模过大的惩罚，市场对此存在误读。

路透2010年6月29日也曾发表“《市场热谈》中国工行逾4,000亿专项央票到期，能助流动性改善几何?”一文，文中明确提及当周央行发行的央票中有500亿独家锁定工行，以对冲该行到期的巨额专项票据。

文章并提及，工行2009年年报显示，其持有一项票面金额为4,304.65亿元的不可转让央行专项票据。该票据于2005年6月由中国人民银行发行，2010年6月到期，固定年利率1.89%。此外，该行还持有一项43.25亿元的不可转让央行专项票据，于2006年6月由央行发行，2011年6月到期,利率1.89%。

显然，市场对该笔定向票据续发一事存在误读，此行为并非货币政策转向，而是央行从货币调控总量出发，继续锁定一笔已“消失”近10年的货币的总量调控行为。（完）

(路透中文新闻部)

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