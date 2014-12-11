分析：逆回购仍未现身 中国年末流动性挑战致宽松预期升温

作者 吴芳

路透上海12月11日 - 中国央行公开市场本周继续空窗操作。尽管年末因素叠加新股集中申购令资金面临挑战，但市场热盼的逆回购仍未能再现江湖；央行无为而治的背后，则是机构对其非公开定向放水的宽松预期不断升温。

分析人士指出，短期内股市高涨的热情或暂压制央行继续公开放水，但当前中国通胀低企，且宏观经济下行压力有增无减，令货币政策宽松再加码预期继续发酵，只是非公开定向工具仍有望担当近期主力。

“资金面已经紧了好一段时间了，但是逆回购也没重启，在降息作用不明显之后，宏观政策暂偏谨慎了，还有待股市降降温。”南京证券固定收益分析师杨浩说。

他认为，未来新股申购将加大资金面压力，央行有必要补充流动性。但目前还要看股市的表现。因为货币总量供给没有增加，而股市资金需求过大，将导致银行间资金供给不足，利率上升。

“昨天不是听说刚放了4,000亿，逆回购暂时不会出山了吧，”华北一银行交易员表示，接下来新股申购、年末因素，央行肯定是要放水的，但“央妈是来明的还是来暗的，也不好说。”

央行公开市场周四仍未进行任何操作，至此正回购已连续五次暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金50亿元。此外，昨日有市场传言称，央行通过大行间接向银行间市场注入4,000亿左右的资金，但消息尚未得到证实。

受国内需求疲软、国际原油价格大跌等影响，中国11月CPI同比涨幅创五年来最低，PPI则创近一年半来最大跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/syx53w

**定向工具仍有望担当主力**

年底资金需求高峰即将到来，加之新一轮新股IPO（首次公开发行）下周起密集申购，令年末流动性担忧加剧。

多数业内分析人士认为，随着公开市场正回购到期资金清零、外汇占款等基础货币补充有限，央行继续释放流动性无疑。只是当前在刚刚降息，且股市存在干扰等因素下，非公开定向工具如MLF（中期借贷便利）、SLO（短期流动性调节工具）等仍有望担当主力。

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“IPO？扛呗！”广发银行高级交易员颜岩称，央行认为逆回购太高调，而定向资金投放暂时不会引起舆论更多讨论，但是市场对全面放水如降准等的预期还是比较强烈的。

“下周（新一轮）IPO锁定资金在1.5万亿左右，但是财政投放也集中到来了，所以央行下周能不能逆回购还是未知数，”东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，货币总量是宽松的，但是关键节点还是会很紧张，比如年底和明年1月。

他指出，从市场流动性形势、降息政策的效果显现和宏观经济支撑的需要看，央行都有必要提供一定的数量支持，不过在流动性投放方式的选择上，“央行宁愿定向，使资金可控，也不愿给市场无限的想象力，再加上现在股市太火了，放钱等于给股市加薪。”

而中国央行在降低融资成本方面的最新举措是，临近年底对商业银行信贷进行宽松式指导。两位消息人士周四稍早透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二三季度均则未开展SLF。

而三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 50

逆回购到期 --

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净投放 50 (完)

(审校 张喜良)

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