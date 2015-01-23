创新货币工具不会取代存款准备金率调整--央行副行长

路透北京1月23日 - 中国央行副行长潘功胜周五表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。

潘功胜在国新办吹风会上表示，欧央行推出新一版的量化宽松（QE）政策有利于中国的出口，欧央行新一版QE与美国QE正常化或对对人民币汇率形成下行压力。

他指出，按规定履行相关审批程序之后，存款保险制度可能将会付诸实施，并会很快由起步时的单一费率过渡到差别费率。

对于银行资产压力，银监会副主席王兆星称，中国的银行不良贷款水平有上升压力，整个金融体系的风险仍可控。

王兆星介绍，截止2014年12月末，中国银行业金融机构不良贷款率为1.64%，商业银行不良贷款率为1.29%。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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