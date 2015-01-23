创新货币工具不会取代存款准备金率调整--央行副行长

软银集团称向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元
路透东京5月12日 - 软银集团在一份业绩声明中表示，已同意向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元，或5,500亿日圆。
路透北京1月23日 - 中国央行副行长潘功胜周五表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。
潘功胜在国新办吹风会上表示，欧央行推出新一版的量化宽松（QE）政策有利于中国的出口，欧央行新一版QE与美国QE正常化或对对人民币汇率形成下行压力。
他指出，按规定履行相关审批程序之后，存款保险制度可能将会付诸实施，并会很快由起步时的单一费率过渡到差别费率。
对于银行资产压力，银监会副主席王兆星称，中国的银行不良贷款水平有上升压力，整个金融体系的风险仍可控。
王兆星介绍，截止2014年12月末，中国银行业金融机构不良贷款率为1.64%，商业银行不良贷款率为1.29%。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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路透北京5月12日 - 中国国家主席习近平和美国总统特朗普会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。
路透北京5月12日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中美经济合作百日计划不是一方对另一方简单的让利计划，是合作的计划；未来中美双方要在更加宽阔广泛的领域加强政策协调。