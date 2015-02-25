原中投公司副总范一飞已出任央行副行长--央行网站

路透北京2月25日 - 中国央行网站周三信息显示，主权财富基金--中国投资有限责任公司原副总经理范一飞，已于近日出任中国人民银行副行长。

此前，相关人士已对路透表示，央行内部己任命范一飞为副行长。

在央行网站首页的行领导栏目下，范一飞的名字已位列其中。其简历资料显示，范一飞出生于1964年，中国人民大学经济学博士，美国哥伦比亚大学国际经济硕士。曾任中国建设银行(601939.SS)副行长，中国投资有限责任公司副总经理和上海银行董事长。2015年1月任中国央行党委委员，2015年2月任中国央行党委委员、副行长。

不过，日前已正式履新担任中国三大政策性银行之一--进出口银行董事长的央行副行长胡晓炼仍在央行行领导名单之列。

中国进出口银行官网此前消息显示，2月17日，胡晓炼以党委书记、董事长身份主持召开该行新年第一次党委扩大会议，传达学习国务院第三次廉政工作会议精神。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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