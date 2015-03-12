警惕不正常的跨境流动 存款利率上限今年可能放开--周小川

路透北京3月12日 - 中国央行行长周小川周四称，中国国际收支绝大多数的进进出出都是有真实贸易背景的，但要警惕不正常的跨境流动；而今年如果有机会，存款利率上限可能放开。

周小川在两会（全国政协和人大会议）期间答记者问时指出，中国经济开放度越来越高，汇率波动也很正常，中国企业个人经济机构都在优化资产结构，这种调整是合理正常的。且中国将有新的举措支持香港的离岸人民币中心作用。

“（汇率波动）不止取决于国内的基本面，还取决于国际金融市场上对人民币的供求关系，汇率的波动率也跟国际局面是否有重大事件，以及波动的起因有关系。去年以来国际上很不平静，很多因素导致汇率的波动。”他称。

周小川并强调，相比之下，世界上那么多种货币，人民币与其他货币相比波动率是比较小的，很多其他货币波动率比人民币大得多。

对于香港离岸人民币业务，他表示中国央行对此有很好的沟通，只要有需要，就会有调节的手段和新的举措，来支持香港起到离岸人民币中心的作用。

他并称，在继沪港通之后，今年还要有深港通，在资本市场的相互沟通方面会给予更大的管理上的便利性。（完）

(发稿 沈燕/李贺 撰写 李文科; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。