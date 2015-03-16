倡导发展政府背景融资性担保机构 盘活农村存量资产--人行官员

路透北京3月16日 - 中国央行副行长潘功胜表示，发展普惠金融是今后一段时期中国金融工作重点内容之一，倡导发展一些具有政府背景的融资性担保基金和融资性担保公司；鼓励金融机构创新基于农村各类产权的金融产品，盘活农村存量资产，支持小微企业依托多层次的资本市场融资。

经济参考报周一引述潘功胜在“普惠金融助力实体经济转型发展”沙龙上称，建议创新普惠金融市场体系，培育私募市场，鼓励和引导创业投资基金支持中小微企业，同时发展涉农涉小保险产品，增强保险对三农和小微企业的覆盖面和保障能力。

“建立针对“三农”和小微企业的风险分摊机制，建立具有政府背景的融资性担保基金和融资性担保公司，发展中国的征信市场。”他称。

他并建议，优化金融机构准入，在加强监管的前提下加快推进民间资本发起设立小微金融机构，促进市场竞争，增加金融供给。

2015年中国政府工作报告指出，大力发展普惠金融，让所有市场主体都能分享金融服务的雨露甘霖。(完)

(发稿 李铮; 审校 倪蔚丹/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。