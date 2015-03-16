倡导发展政府背景融资性担保机构 盘活农村存量资产--人行官员

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京3月16日 - 中国央行副行长潘功胜表示，发展普惠金融是今后一段时期中国金融工作重点内容之一，倡导发展一些具有政府背景的融资性担保基金和融资性担保公司；鼓励金融机构创新基于农村各类产权的金融产品，盘活农村存量资产，支持小微企业依托多层次的资本市场融资。
经济参考报周一引述潘功胜在“普惠金融助力实体经济转型发展”沙龙上称，建议创新普惠金融市场体系，培育私募市场，鼓励和引导创业投资基金支持中小微企业，同时发展涉农涉小保险产品，增强保险对三农和小微企业的覆盖面和保障能力。
“建立针对“三农”和小微企业的风险分摊机制，建立具有政府背景的融资性担保基金和融资性担保公司，发展中国的征信市场。”他称。
他并建议，优化金融机构准入，在加强监管的前提下加快推进民间资本发起设立小微金融机构，促进市场竞争，增加金融供给。
2015年中国政府工作报告指出，大力发展普惠金融，让所有市场主体都能分享金融服务的雨露甘霖。(完)
(发稿 李铮; 审校 倪蔚丹/杨淑祯)
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路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
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