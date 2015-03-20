一季度经济热度下降 34%银行家预期货币政策趋松--人行调查报告

路透北京3月20日 - 中国央行周五发布调查报告显示，银行家和企业家一季度宏观经济热度指数双双下降，而储户物价满意指数较上季提高。对下季度货币政策，34%的银行家预期“趋松”，60.2%的银行家预期“适度”。

央行对企业家和银行家的问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为29.2%，较上季下降1.9 个百分点。银行家宏观经济热度指数为23.6%，较上季下降2.7 个百分点。

同时发布的一季度城镇储户问卷调查报告显示，物价满意指数为27.7%，较上季提高2.3个百分点，未来物价预期指数为59%，较上季下降5.5个百分点。

一季度认为货币政策“适度”的银行家占比下降2.4个百分点至74.8%，认为“偏松”的比例较上季提高4.8个百分点至14.2%。一季度54.7%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季提高5.9个百分点。

一季度贷款总体需求指数为68.8%，较上季提高3.9个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数和非制造业贷款需求指数分别为59.2%和60.1%，较上季分别提高1.2和1.4个百分点。

在企业家问卷调查报告中，企业家一季度经营景气指数为52.8%，较上季下降1.7个百分点；出口订单指数为44.2%，较上季下降3.7个百分点。企业家信心指数为59.2%，已连续下降五个季度。

房价方面，有51.9%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季下降6.9个百分点，44%的居民认为目前房价“可以接受”；对于下季度房价，15.6%的居民预期“上涨”，52.9%的居民预期“基本不变”；未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为13.8%，较上季下降0.7个百分点。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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