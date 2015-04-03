中国央行正式启动信贷资产支持证券注册制

路透上海4月3日 - 中国人民银行周五公告，已取得相关业务资格，发行过信贷资产支持证券，并且能够按规定披露信息的受托和发起机构，可以向央行申请注册后，在有效期内自主发行该类ABS。这意味着注册制正式启动。

刊登在央行网站的公告要求，申请注册发行的证券化信贷资产应具有较高的同质性。按照投资者适当性原则，由市场和发行人双向选择信贷资产支持证券交易场所。

后续管理方面，银行间市场交易商协会应组织起草，并发布相关标准合同范本和信息披露指引，定期跟踪市场成员信息披露情况的评价等。

中国资产证券化产品包括央行和银监会体系的信贷资产证券化，证监会的企业资产证券化，以及交易商协会推出的资产支持证券等几个序列。

此前，证监会已给券商发文，就放开资产证券化产品审批权方面征求各方意见，并试图推出负面管理清单。当时讨论稿显示，此后资产证券化产品审批执行负面清单，即只要支持资产不属于负面清单之列，均可以通过备案发行，而不再需要经过繁杂的审批过程。

去年年底，路透消息称，银监会下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，不再进行逐笔审批。另外，今年1月，消息人士透露，银监会已发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务资格，允许获批银行以备案制开展业务。(完)

参看详情，可点选中国人民银行网站 here

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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