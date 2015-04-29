中国央行将RQFII试点地区扩大到卢森堡

刊登在央行网站的新闻稿并称，RQFII试点地区扩大到卢森堡，是两国在金融领域深化合作的重要体现，有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道，扩大境内资本市场对外开放，也有利于促进双边贸易和投资便利化。（完）