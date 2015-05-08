人行报告：长期看存款利率差异化和精细化定价特点将进一步显现

路透北京5月8日 - 中国央行周五公布2015年第一季度货币政策执行报告称，央行3月1日进一步扩大存款利率浮动区间上限后，金融机构存款定价趋于分化，长期看存款利率差异化、精细化定价的特点将进一步显现，但在此过程中，应发挥好市场利率定价自律机制的激励约束作用，有效防控风险。

报告并认为，存款定价分化既与当前金融机构经营管理模式相关，又受到存款定价能力、定价策略以及同业竞争等多方面因素的影响。

以下为中国央行一季度货币政策执行报告中“进一步推进利率市场化改革后存款定价行为分析”专栏全文：

按照国务院的统一部署，自2015年3月1日起，中国人民银行再次下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，并进一步扩大存款利率浮动区间上限。从此次利率政策调整后存款利率的执行情况看，金融机构存款利率随基准利率下调总体有所下行，金融机构存款定价的精细化、差异化程度进一步提升，分层定价、有序竞争的存款定价格局基本形成。

此次利率政策调整后，金融机构存款平均利率总体下降，各期限品种利率浮动区间有所扩大，但距1.3倍的上限仍有一定空间。据调查，2015年3月，活期存款加权平均利率为0.38%，与降息前（2014年10月，下同）大体持平；定期存款加权平均利率为3.14%，比降息前下降0.18 个百分点。其中，3 个月、1年期定期存款加权平均利率分别为2.54%和3.06%，分别较降息前下降0.28 个和0.20 个百分点。

从金融机构挂牌利率情况看，不同类型机构存款定价分化为“三大阵营”。第一阵营以国有银行为代表，包括少数股份制银行，其存款利率总体上浮比例较低，一年以内上浮10%，活期及两年以上执行基准或略有上浮；第二阵营以股份制商业银行为代表，还包括少数城市商业银行，其存款利率上浮比例居中，一年以内上浮20%，活期及两年以上约上浮10%；第三阵营以地方法人金融机构为代表，其存款利率上浮比例较高，各期限品种均上浮20%-30%。同时，在利率调控政策出台初期，一些股份制银行和城市商业银行将全部期限档次存款利率上浮到顶后，又根据自身经营特点、同业竞争情况等适当下调了存款挂牌利率。

金融机构存款定价趋于分化既与当前间接融资为主的金融体系下，金融机构经营管理模式相关，又受到存款定价能力、定价策略以及同业竞争等多方面因素的影响。从经营管理模式看，公司治理结构完善、财务约束和自主定价能力较强的金融机构，客户结构和收入来源更为多元，成本控制和风险管理能力相对较强，其存款利率差异化、精细化定价程度也较高，利率水平通常较低。从定价能力和定价策略看，大型银行定价能力较强，存款市场份额较高，在存款利率定价中通常发挥引领者的作用，利率水平一般较低；中小银行则往往是市场价格的追随者，多采取跟随大行定价的策略，利率要略高于大型银行。从市场环境看，受不同地区金融生态、同业竞争环境差异的影响，存款竞争越激烈的地区，金融机构存款利率的上浮幅度可能越高。

总体而言，随着利率市场化改革的不断推进，金融机构经营管理模式转型加快，自主定价和风险管控能力提升，长期看存款利率差异化、精细化定价的特点将进一步显现。在此过程中，为有效防控风险，应发挥好市场利率定价自律机制的激励约束作用，引导和督促金融机构科学合理定价，维护公平有序的市场定价秩序。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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