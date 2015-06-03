版本:
中国
中国财经 | 2015年 6月 3日 星期三 19:05 BJT

人行：境外人民币清算行及参加行可参与回购交易 且资金可调出境外使用

路透香港6月3日 - 中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。

央行网站的通知指出，回购交易包括债券质押式回购交易和债券买断式回购交易。

境外人民币业务清算行是指在已建立境外人民币清算安排的境外地区(包括香港、澳门、台湾)开展人民币清算业务的机构；境外参加银行是指根据有关规定开展跨境人民币结算业务的境外(包括香港、澳门、台湾)商业银行。（完）

(记者 毕晓雯; 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐