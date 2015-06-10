中国央行报告：各项稳增长措施下半年见效 融资平台资金压力明显缓解

路透北京6月10日 - 中国央行研究局日前发布的工作论文指出，上半年出台的各种稳增长宏观调控措施将会在下半年产生积极的效果。地方融资平台的短期资金压力明显缓解。美联储加息对我国的直接影响有限。

此篇名为“2015年中国宏观经济预测(年中更新)”的论文将2015年中国国内生产总值(GDP)基准预测自7.1%下调至7%，居民消费价格指数（CPI）同比涨幅预估亦下调0.4个百分点至1.4%，其他经济及外贸指标预测亦较去年底全面下调。

以中国央行研究局首席经济学家马骏牵头的这篇论文亦在文中提到，论文内容仅代表作者个人学术观点，不代表人民银行。

以下为论文中相关专题内容节选：

**稳增长措施在下半年将对实体经济产生积极影响**

为了帮助判断下半年的经济走势，我们针对若干稳增长政策对实体经济影响的滞后期进行了定量分析。结果表明，财政政策与货币政策调整对实体经济的正面作用将在6-9个月后达到峰值。

我们选择1997年1月至2015年4月期间内,经过季节调整的贷款平均利率、政府财政赤字与GDP的比例、GDP同比增速及CPI同比增速等变量，利用SVAR模型进行了估计与冲击识别。

模型显示，货币政策冲击对经济增速的影响将在第9个月达到峰值，在第5个月即可达到峰值的60%。在给定同等幅度（一个标准差）的政策冲击条件下，财政政策对经济增速的影响稍小，但从冲击发生到影响峰值的时间更短，仅需5个月。这些结果表明，今年上半年出台的各种稳增长宏观调控措施将会在下半年产生积极的效果。

我们还分析了政策冲击对物价指数的影响。在15至18个月之后，财政政策与货币政策冲击对CPI同比增速的影响将达到峰值；在8至10个月之后，政策冲击对CPI同比增速的影响将达到峰值的60%。

**地方债务融资政策对地方政府和平台融资成本的影响**

当前，由于房地产和部分制造业投资明显减速，基础设施投资成为稳增长的重要内容，因此需要特别关注与基础设施融资成本和融资可获得性相关的政策。

近期，央行多次降息降准，国家有关部委发布了《关于2015 年采用定向承销方式发行地方政府债券有关事宜的通知》（财库[2015]102 号文）、《关于妥善解决地方政府融资平台公司在建项目后续融资问题意见的通知》（国办发[2015]40号文）和《关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财经[2015]1327 号文）等文件。这些政策的出台及实施，有利于降低地方政府和平台的融资成本，减少地方融资平台再融资的不确定性。

最近的情况表明，市场对在建项目资金断流的担忧基本消除，平台的短期资金压力明显缓解。这些变化有利于保证下半年基础设施建设投资的稳定增长。

1、城投债利率下降。2、地方债置换明显降低了平台的融资成本。《关于2015 年采用定向承销方式发行地方政府债券有关事宜的通知》确定以定向承销的方式，开展地方政府债务置换。5 月18 日江苏省完成了全国第一批用于置换和新增融资的地方政府一般债券的发行招标。目前7-10 年期地方政府债券发行利率为3.5%左右，而被置换的平台贷款的利率一般在7-9%左右，债务置换可降低平台融资成本4 个百分点以上。

3、平台的短期资金压力得到缓解。从平台的资金运转看，由于债务置换和在建项目后续融资政策的出台，在建项目资金断流的风险基本消除，平台的短期资金压力明显缓解。随着新政的出台，一些信用等级较高（AA 级以上）、现金流状况较好的平台已明确表示不接受年利率高于7%的信贷融资，表明融资可获得性有所改善。

**美联储加息对我国的直接影响有限**

与许多其他新兴市场经济体相比，我国由于经济基本面更为稳健，美联储加息对我国经济与金融的直接影响比较有限。比如，虽然我国经济增速有所放缓，但仍是全球主要经济体中最高的。另外，我国外汇储备充裕，经常项目仍有顺差，通胀率较低，外债占GDP的比例很低，人民币汇率弹性已显着增强,政府运用财政与货币政策调控经济的空间仍然较大，国内利率水平仍具有一定的吸引力。

当然，美联储加息对其他新兴市场经济体的冲击可能会通过其外溢效应间接影响中国。比如，由于资本外流，新兴市场经济体的增长减速可能拖累中国出口；一些新兴市场货币如果出现大幅贬值，也将对我国的出口竞争力产生负面影响。（完）

欲览详情，请点击中国央行网站链接 here

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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