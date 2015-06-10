中国央行报告：调降今年CPI涨幅预测至1.4% PPI同比降幅扩至4.2%

路透北京6月10日 - 中国央行最新发布的工作论文--“2015年中国宏观经济预测”称，综合考虑石油和食品价格走势、宏观政策的变化和产出缺口等因素，将2015年居民消费价格指数指数(CPI)涨幅预测下调0.8个百分点至1.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅预测则由0.4%调整为4.2%。

该份报告同时刊登声明称，中国人民银行工作论文发表人民银行系统工作人员的研究成果，以利于开展学术交流与研讨。论文内容仅代表作者个人学术观点，不代表人民银行。

中国国家统计局周二公布，5月CPI同比上涨1.2%，为四个月最低水准，路透调查预估中值为上涨1.3%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，路透预估中值为下跌4.5%。

以下为该论文针对全年CPI涨幅预测下调至1.4%的节选内容：

我们下调全年CPI涨幅预测的主要原因有：第一，去年底和今年年初国际油价继续大幅下降，市场对2015年全年平均布伦特油价预期从去年11月份的75美元/桶左右降低至目前的60美元/桶左右。

第二，国内外农产品价格持续走低。由于美国和拉美农产品丰收等原因，4月份粮农组织食品价格指数降至2010年以来的最低点，平均为171点，比2014年11月低21点（下降12.6%）。同时，我国农产品价格也逐步走低。5月份全国农产品批发价格指数为199.1点，比2014年12月的水平下降2.6%。

第三，PPI下降将进一步传导到CPI。与去年11月相比，钢材价格继续下挫，刷新历史新低，铜价在3月下旬上涨后再次下跌，天然气、煤炭和汽油价格跌幅扩大。我们的分析显示，PPI同比增速每下降1个百分点经过一定时滞后会导致CPI同比下降0.3个百分点。

尽管过去几个月的PPI走势将继续对未来的CPI产生下行压力，但我们估计CPI同比涨幅有望从今年上半年的1.3%左右略微上升至下半年1.5%左右。

理由包括：第一，3月份以来，由于国际上部分油田停产和低油价对石油需求的刺激，国际原油价格开始企稳回升。5月底，布伦特油价已经比今年低谷的每桶45美元反弹了近20美元。石油期货价格显示，市场预期今年年底布伦特油价有望上升到每桶70美元左右。

第二，人民银行的三次降息和两次降准，以及积极财政政策力度的加大，都将在一定时滞之后对CPI产生提升作用。

第三，下半年厄尔尼诺现象有可能加大全球和中国的出现乾旱和水灾的概率，影响农产品供给。

我们对价格走势的最新预测依然面临着若干上行与下行的风险。CPI预测面临的上行风险包括：油价与食品价格超预期回升，国内外经济超预期增长使负产出缺口较快收窄，我国房地产市场加快复苏等。

CPI预测面临的下行风险包括：国内外经济增速低于预期，石油价格继续在低位波动，美联储加息速度过快等。（完）

欲浏览报告全文，请点选央行网站：here%E5%B9%B4%E7%AC%AC9%E5%8F%B7%202015%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%AE%8F%E8%A7%82%E9%A2%84%E6%B5%8B%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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