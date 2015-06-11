中国央行：拓宽人民币跨境投融资渠道 考虑推出QDII2试点和深港通（更新版）

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路透北京6月11日 - 中国央行周四表示，将进一步拓宽人民币跨境投融资渠道，稳妥扩大境内企业境外借用人民币试点范围，并考虑推出合格境内个人投资者（QDII2）境外投资试点和“深港通”。

央行网站发布《人民币国际化报告》指出，目前中国距实现人民币资本项目可兑换的目标并不遥远。将进一步推动人民币资本项目可兑换改革，包括考虑推出QDII2境外投资试点，同时完善“沪港通”和推出“深港通”，允许非居民在境内发行除衍生品外的金融产品。

“中国改革开放不断深化，‘一带一路’等国家战略实施将激发更多市场需求，人民币资本项目可兑换有序推进，人民币国际使用的范围和规模有望继续稳步发展。”报告称。

央行并强调，将继续推进人民币汇率市场化改革，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度。

央行下一步还将加快人民币跨境支付系统（CIPS）建设，按计划于今年年底完成一期建设，并在年底前在上海上线运行CIPS（一期）。

路透3月曾独家报导，中国人民币跨境支付系统(CIPS)已经准备就绪，可能最早在9月或10月推出。该系统将促进人民币在国际支付中的使用。

数据显示，2014年，人民币跨境收支占本外币跨境收支的比重上升至23.6%，离岸人民币市场进一步拓展，人民币国际合作不断深化。据环球银行金融电信协会（SWIFT）统计，2014年12月，人民币成为全球第二大贸易融资货币、第五大支付货币、第六大外汇交易货币。

**拓宽人民币跨境投融资渠道**

央行报告并表示，将进一步拓宽人民币跨境投融资渠道，支持境外机构境内发行人民币债券。在宏观审慎和微观审慎原则框架下，稳妥扩大境内企业境外借用人民币试点范围。简化管理程序，逐步丰富境外机构投资境内银行间债券市场主体类型，稳步扩大投资规模。

同时，支持人民币计价结算的国际原油期货尽快上线，逐步放宽境内机构境外发行人民币债券限制。

央行并表示，将加强与相关中央银行的沟通和协调，扩大货币互换规模和范围，在保障互换资金安全的前提下，继续推动互换资金用于支持跨境贸易和投资等用途，提高互换资金的使用效率。

报告还特别指出，人民币作为储备货币规模将进一步增加，将推动人民币加入特别提款权（SDR）货币篮子，积极支持境外央行类机构将人民币资产纳入其外汇储备。

“研究取消境外央行类机构投资境内银行间债券市场的额度限制，允许境外央行类机构自主选择人民银行或银行间市场结算代理人代理其投资银行间债券市场。”央行称。

截至4月末，境外中央银行或货币当局持有人民币资产余额约6,667亿元。截至5月末，中国央行与32个国家和地区的中央银行或货币当局签署了双边本币互换协议，协议总规模约3.1万亿元人民币，并在15个国家和地区建立了人民币清算安排，支持人民币成为区域计价结算货币。

央行并表示，境内市场主体在国际贸易中使用人民币计价结算，没有货币错配和汇率风险，可节省汇兑成本，提高资金使用效率。

“越来越多的境内市场主体开始使用人民币作为计价结算货币，境内中外资银行跨境人民币业务平稳较快发展，经常项目人民币跨境收支占本外币跨境收支的比重有望进一步提高。”报告称。（完）

欲知更多详情，请点选央行网站：here

(发稿 李铮；审校 张喜良)

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