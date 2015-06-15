中国央行调整货币政策委员会委员 胡晓炼等卸任

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京6月15日 - 中国央行周一公布调整后的中国央行货币政策委员会委员名单，显示任命连维良、史耀斌、张晓慧、田国立为货币政策委员会委员，朱之鑫、胡晓炼、马建堂、胡怀邦不再担任货币政策委员会委员职务。
央行网站显示，樊纲、黄益平、白重恩入选新一届货币政策委员会委员；而现任货币政策委员会经济金融专家委员钱颖一、陈雨露、宋国青任期已满。
中国政府网显示，连维良、史耀斌、张晓慧、田国立目前分别担任发展改革委副主任、财政部副部长、人民银行行长助理、中国银行业协会会长。
此外，中国央行网站并显示：樊纲，现任中国经济体制改革研究会副会长，北京大学、中国社会科学院研究生院经济学教授；黄益平，现任北京大学国家发展研究院副院长；白重恩，现任清华大学经管学院副院长、弗里曼经济学讲席教授。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。