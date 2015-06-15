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中国财经 | 2015年 6月 15日 星期一 16:08 BJT

中国央行调整货币政策委员会委员 胡晓炼等卸任

路透北京6月15日 - 中国央行周一公布调整后的中国央行货币政策委员会委员名单，显示任命连维良、史耀斌、张晓慧、田国立为货币政策委员会委员，朱之鑫、胡晓炼、马建堂、胡怀邦不再担任货币政策委员会委员职务。

央行网站显示，樊纲、黄益平、白重恩入选新一届货币政策委员会委员；而现任货币政策委员会经济金融专家委员钱颖一、陈雨露、宋国青任期已满。

中国政府网显示，连维良、史耀斌、张晓慧、田国立目前分别担任发展改革委副主任、财政部副部长、人民银行行长助理、中国银行业协会会长。

此外，中国央行网站并显示：樊纲，现任中国经济体制改革研究会副会长，北京大学、中国社会科学院研究生院经济学教授；黄益平，现任北京大学国家发展研究院副院长；白重恩，现任清华大学经管学院副院长、弗里曼经济学讲席教授。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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