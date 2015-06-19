中国央行：59.5%银行家认为二季度经济偏冷 贷款需求指数环比下降（更新版）

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路透北京6月19日 - 中国央行周五公布了二季度的三个问卷调查报告，其中对当期宏观经济的判断并不乐观。有59.5%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季上升4.9个百分点；而该季贷款总体需求指数为60.4%，较上季下降8.4个百分点。

同时发布的二季度企业家问卷调查报告中，宏观经济热度指数为29.3%，与上季基本持平，较去年同期下降3.5个百分点；当季企业家经营景气指数为51.8%，较上季下降1个百分点。

对于货币政策的判断，银行家问卷调查报告称，二季度31%的银行家认为中国货币政策“偏松”，这个比例较上季提高16.8个百分点；认为货币政策“适度”的银行家占比则较上季下降10.6个百分点。

中国央行此前发布的“2015年中国宏观经济预测(年中更新)”论文，将2015年中国国内生产总值(GDP)基准预测自7.1%下调至7%；但同时认为，今年上半年出台的各种稳增长宏观调控措施将会在下半年产生积极的效果。

物价方面，央行发布的二季度城镇储户问卷调查报告显示，二季度47.4%的居民认为物价“高”，较上季下降1.4个百分点；51.5%的居民认为目前房价“高”，较上季下降0.4个百分点，

此外，该季倾向“更多储蓄”的居民占39.9%，较上季下降5.7个百分点；但倾向于“更多投资”的居民占43.2%，较上季上升7.3个百分点；居民偏爱的前三位投资方式依次为“基金及理财产品”、“股票”和“债券”。

中国央行最新发布的工作论文亦称，综合考虑石油和食品价格走势、宏观政策的变化和产出缺口等因素，将2015年居民消费价格指数指数(CPI)涨幅预测下调0.8个百分点至1.4%。

5月金融统计数据显示，当月人民币存款增加3.23万亿元人民币，同比多增1.50万亿元；其中，住户存款减少4,413亿元，而非银行业金融机构存款增加1.94万亿元。浦发银行报告分析，从原因来看主要原因之一是，散户将存款投入股市，当月证券保证金存款增加8,000亿。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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