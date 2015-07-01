中国央行6月通过MLF净收回5,400亿元 提供PSL 1,576亿元

路透北京7月1日 - 中国央行周三公布数据显示，6月央行中期借贷便利（MLF）操作到期收回6,700亿元人民币，开展六个月期中期借贷便利操作投放1,300亿元，利率3.35%。

这意味着6月央行净收回中期基础货币5,400亿元，6月末余额5,145亿元。当月投放六个月MLF利率为3.35%，而此前均为三个月MLF，利率3.50%。

央行并公布，6月向国家开发银行提供抵押补充贷款（PSL）1,576亿元，利率为3.1%，期末抵押补充贷款余额为8,035亿元。

央行6月并未开展常备借贷便利操作（SLF），期末常备借贷便利余额为0。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)

(发稿 乔艳红/李贺；审校 黄凯)

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