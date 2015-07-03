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中国财经 | 2015年 7月 3日 星期五 18:17 BJT

中国央行周五开展六个月期MLF操作2,500亿元 利率为3.35%

路透北京7月3日 - 中国央行官方微博周五称，开展中期借贷便利（MLF）操作2,500亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。

央行称，7月3日有14家金融机构中期借贷便利3,845亿元到期，其中11家金融机构提出了续做申请。

“人民银行满足了这些金融机构的流动性需求...（释出资金）以保持银行体系流动性合理充裕，同时继续引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，”央行微博称。

此前数据显示，6月央行中期借贷便利（MLF）操作到期收回6,700亿元，开展六个月期中期借贷便利操作投放1,300亿元，利率3.35%。6月末余额5,145亿元。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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