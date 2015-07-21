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中国财经 | 2015年 7月 21日 星期二 17:19 BJT

中国央行：6月末社融规模存量同比增11.9% 人民币贷款余额占比66.9%

路透北京7月21日 - 中国央行周二发布数据显示，6月末社会融资规模存量为131.58万亿元人民币，同比增长11.9%。

央行网站刊登上半年社融规模存量统计数据报告称，6月末，对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的66.9%，同比高1.1个百分点。

在表外融资方面，报告显示，6月末，信托贷款余额占比4.1%，同比低0.4个百分点；委托贷款余额占比7.5%，同比高0.4个百分点。

直接融资方面，报告指出，6月末，企业债券余额为12.61万亿元，同比增长19.1%；非金融企业境内股票余额为4.16万亿元，同比增长17.3%。（完）

(发稿 李贺；; 审校 杨淑祯)

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