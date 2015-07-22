中国央行：上半年房地产贷款平稳增长 服务业中长期贷款增速高位回落

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月22日 - 中国人民银行周三公布的数据显示，2015年上半年房地产贷款快速增长，保障性住房开发贷款同比大增近六成，但增速较上季末略有回落。上半年工业中长期贷款增速继续回落，服务业中长期贷款增速也从高位回落。
报告显示，6月末，人民币房地产贷款余额同比增长近两成，增速与上季度基本持平。其中房产开发贷款增速回落，而地产开发贷款增速依然较快。上半年，保障性住房开发贷款增量占到同期房产开发贷款近7成。
6月末，本外币工业中长期贷款余额同比增长5.8%，同期本外币服务业中长期贷款余额同比增长17.7%，但二者增速较一季度均有所回落。
6月末金融机构人民币各项贷款余额88.79万亿元，同比增长13.4%，增速比上季末略有回落。（完）
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(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。