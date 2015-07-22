中国央行：上半年房地产贷款平稳增长 服务业中长期贷款增速高位回落

路透北京7月22日 - 中国人民银行周三公布的数据显示，2015年上半年房地产贷款快速增长，保障性住房开发贷款同比大增近六成，但增速较上季末略有回落。上半年工业中长期贷款增速继续回落，服务业中长期贷款增速也从高位回落。